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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» одержал очередную победу в Евролиге

«Зенит» одержал очередную победу в Евролиге

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28
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
livesport.ru
Питерский коллектив на выезде одолел испанскую «Басконию»

1 февраля 2022 года «Зенит» обыграл «Басконию» со счетом 90:82 в матче регулярного розыгрыша баскетбольной Евролиги. 2 февраля в самом престижном турнире Европы сыграет еще один российский коллектив. «ЦСКА Москва» на домашней площадке примет турецкий «Анадолу Эфес». Посмотреть прогнозы на спорт сегодня можно на портале VseProSport.

Эксперты и аналитики считали питерский клуб фаворитом противостояния, несмотря на статус гостей. В матче первого круга Евролиги «Зенит» обыграл испанцев в Санкт-Петербурге со счетом 83:54.

Баскетболисты питерского коллектива не очень удачно начали первую половину встречи. В стартовом отрезке «Зенит» проиграл с разницей в два очка, во второй четверти «Баскония» смогла оторваться уже на 6 очков.

Однако после большого перерыва «Зенит» продемонстрировал отличный процент реализации своих бросков. В третьей четверти удалось сократить отставание до минимума, а заключительный отрезок полностью остался за клубом из Санкт-Петербурга – 28:18. Самыми результативными игроками встречи стали Билли Бэрон и Джордан Ллойд, набравшие 24 и 23 очка соответственно. 

Данная победа позволила «Зениту» вплотную подобраться к тройке лидеров, располагаясь на 4-м месте. В активе команды 28 очков после 21-го сыгранного тура. Отставание от «Олимпии Милан» составляет всего 2 очка. Следующий матч в рамках Евролиги питерский коллектив проведет уже 5 февраля на выезде против «Реал Мадрид». 

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