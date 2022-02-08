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Питерец.ру » Спорт » БК «Зенит» на выезде одолел «Калев»

БК «Зенит» на выезде одолел «Калев»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Питерская команда чуть не упустила победу на последних секундах

Матч регулярного розыгрыша Единой Лиги ВТБ по баскетболу между БК «Калев» и БК «Зенит» состоялся 7 февраля 2022 года. Аналитики букмекерской компании «Винлайн» считали питерский коллектив безоговорочным фаворитом противостояния, оценивая их шансы на успех коэффициентом 1,1. Подробнее узнать о том, как скачать приложение Winline, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

«Зенит» очень успешно провел первую четверть, победив со счетом 22:15. Однако хозяева площадки смогли навязать борьбу в дальнейшем и победить во втором отрезке матча с разницей в 6 очков. На большой перерыв питерцы уходили с минимальным перевесом.

В третьей четверти «Зенит» снова начал доминировать, что позволило совершить значительный отрыв в счете. Но коллектив из Эстонии снова показал характер, обеспечив напряженную концовку. «Калев» с каждой минутой сокращал отставание, и дело дошло до решающих бросков. В этой дуэли победителем вышел «Зенит», который одержал итоговую победу со счетом 75:74.

Лучшими игроками встречи в стане «Зенита» стали Алекс Пойтресс  и Сергей Карасев, которые набрали 21 и 11 очков соответственно. После этого матча клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, имея в своем активе 10 побед и 3 поражения. «Калев» расположился на 9-м месте, выиграв всего 3 матча.

Следующий свой матч «Зенит» проведет в рамках Евролиги 11 февраля 2022 года. Встреча пройдет в Германии против местного баскетбольного клуба «Альба».

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