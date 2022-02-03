ента новостей

18:43
Итоги трансферного окна в РПЛ: Азмун, Маммана, Юри Алберто и другие
14:14
В Петербурге задержали мужчину, который похитил деньги с банковской карты пенсионерки
14:10
В Петербурге задержали мужчину, который поджег автомобиль
13:55
Общественники просят Минздрав РФ обеспечить возможность оперативного внедрения системы дистанционного оформления больничных листов
13:50
«Зенит» опередил «Манчестер Сити» в борьбе за талантливого бразильского футболиста
12:40
Афганские университеты вновь открываются для студенток
12:37
12 человек были найдены замерзшими насмерть, что вызвало дипломатический конфликт между Турцией и Грецией
12:33
В Петербурге дело в отношении пятерых наркоторговцев передано в суд
10:09
В Ленобласти песионерка перевела мошенникам 40 тысяч рублей
09:47
Уже и подвиды пошли
09:16
Что с жилищным строительством?
09:07
Какова нагрузка на «112»
16:27
В Петербурге задержали группу наркосбытчиков
12:39
В Ленобласти допобразование переводится в дистанционный формат
11:31
В Ленобласти избили и изнасиловали пожилую женщину
11:17
В Ленобласти двое с ножом забрал смартфон у пенсионера
11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды
11:06
В Ленобласти ограбили пенстонерку
11:06
«Зенит» одержал очередную победу в Евролиге
10:45
Пострадавшая от стихийного бедствия Тонга закрывается после выявления случаев COVID-19
10:40
Дания стала первой страной ЕС, снявшей все ограничения из-за Covid-19
10:27
А людей когда будут защищать?
10:27
По мере ухудшения отношений с Западом Путин и Си Цзиньпин сближаются
09:30
Уйдут на дополнительные каникулы
08:59
Вирус перестал проникать в легкие
18:56
Как Катар превратился из регионального изгоя в ключевого союзника Байдена
18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
11:23
В Петербурге сотрудник Росгвардии пресек преступление и задержал опасного преступника
10:20
Даже больничные дистанционно
09:37
Омикрон наступает на детей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Итоги трансферного окна в РПЛ: Азмун, Маммана, Юри Алберто и другие

Итоги трансферного окна в РПЛ: Азмун, Маммана, Юри Алберто и другие

0
29
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Нашёл новый клуб Сердар Азмун: после окончания контракта с «Зенитом» иранец будет играть в леверкузенском «Байере».  

Аргентинец Эммануэль Маммана (на фото) вернулся в «Зенит» из сочинской аренды только затем, чтобы уехать из России в «Ривер Плейт». «Питерец.ру» уверен, что только травмы помешали этому защитнику раскрыться в «Зените» и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Маммана был в поле зрения тренерского штаба сборной Аргентины.

Завершилась и эпопея с поиском нового клуба для Сердара Азмуна. Лучший на данный момент нападающий «Зенита» после завершения сезона – 2021/2022 станет игроком «Байера». Заменить Азмуна в «Зените» по мысли менеджмента «сине-бело-голубых» должен Юри Алберто. Есть в петербургском клубе и новички с российским паспортом – Иван Сергеев и Арсен Адамов. Вряд ли продлит действующий контракт с «Зенитом» Ярослав Ракицкий.

Из других переходов обращает на себя внимание отъезд Фёдора Чалова в Швейцарию. Нападающий, стоимость которого приблизительно равна 8,5 млн евро, отдан в аренду «Базелю». Многоопытный Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Динамо», а в «Спартаке» произошла очередная смена тренера: теперь «красно-белыми» руководит итальянец Паоло Ваноли.

 

Все по теме: футбол Зенит
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-01-2022, 19:48
Сергеев – в «Зените», а Смолов – в «Динамо»
6-07-2019, 21:34
«Зенит» проиграл матч за Суперкубок «Локомотиву», хотя Азмун сделал дубль
28-07-2019, 20:30
«Зенит» продолжает побеждать, а Азмун и Дзюба – забивать
3-07-2017, 20:43
Леандро Паредес уже тренируется вместе с «Зенитом»
16-08-2020, 02:12
Ловрен и Ракицкий в Ростове: один забил, другой получил красную
27-08-2021, 18:25
Гол Азмуна помог «Зениту» победить ЦСКА

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
160
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
179
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
597
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
0
241
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
Наверх