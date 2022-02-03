Итоги трансферного окна в РПЛ: Азмун, Маммана, Юри Алберто и другие

Аргентинец Эммануэль Маммана (на фото) вернулся в «Зенит» из сочинской аренды только затем, чтобы уехать из России в «Ривер Плейт». «Питерец.ру» уверен, что только травмы помешали этому защитнику раскрыться в «Зените» и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Маммана был в поле зрения тренерского штаба сборной Аргентины.

Завершилась и эпопея с поиском нового клуба для Сердара Азмуна. Лучший на данный момент нападающий «Зенита» после завершения сезона – 2021/2022 станет игроком «Байера». Заменить Азмуна в «Зените» по мысли менеджмента «сине-бело-голубых» должен Юри Алберто. Есть в петербургском клубе и новички с российским паспортом – Иван Сергеев и Арсен Адамов. Вряд ли продлит действующий контракт с «Зенитом» Ярослав Ракицкий.

Из других переходов обращает на себя внимание отъезд Фёдора Чалова в Швейцарию. Нападающий, стоимость которого приблизительно равна 8,5 млн евро, отдан в аренду «Базелю». Многоопытный Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Динамо», а в «Спартаке» произошла очередная смена тренера: теперь «красно-белыми» руководит итальянец Паоло Ваноли.