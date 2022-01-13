Сергеев – в «Зените», а Смолов – в «Динамо»

Новичку «Зенита» Ивану Сергееву – 26 лет. В сезоне – 2020/2021 Сергеев блеснул в первом дивизионе, установив новый рекорд – 40 голов. Ранее рекордсменом был Андрей Федьков, но Сергеев смог превзойти державшееся 17 лет достижение. Поиграв за «Крылья» в чемпионате РПЛ, Сергеев перешёл в «Зенит», но поработать ему придётся серьёзно.

«Питерец.ру» изучил комментарии к появлению Сергеева в «Зените». Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко выразил надежду, что Сергеева не ждёт в петербургском клубе путь Антона Заболотного. Но играть на равных, тем более – превзойти уровень Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы будет для Сергеева новым вызовом, как сейчас любят говорить. По неофициальной информации, трансфер Сергеева обошёлся «Зениту» в сумму порядка 3,5 млн евро.

Фёдор Смолов мог оказаться в чемпионате MLS, но вместо Северной Америки оказался в стане «Динамо». Контракт с «бело-голубыми» подписан по схеме «полтора плюс один», то есть в 2023 году стороны решат вопрос о дальнейшем сотрудничестве. Смолов уже выступал за «Динамо» в 2007–2014 годах.