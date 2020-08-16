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Питерец.ру » Спорт » Ловрен и Ракицкий в Ростове: один забил, другой получил красную

Ловрен и Ракицкий в Ростове: один забил, другой получил красную

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Судейские решения в матче «Ростова» и «Зенита» стали шумным поводом для обсуждения.

Сергей Семак выставил в ростовском матче предсказуемую пару центральных защитников – Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен. Но по итогам матча в активе хорвата оказался забитый мяч, а Ракицкого на 78-й минуте главный арбитр Павел Кукуян изгнал с поля. Но оказавшись в большинстве, «Ростов» не смог забить, и удар Ловрена в концовке установил окончательный счёт – 2:0 в пользу «Зенита».

Важнейшим стал эпизод в первом тайме, который и обсуждается в интернете прямо сейчас. Судья назначил пенальти после того, как мяч после удара Малкома попал в руку защитнику ростовчан Чернову. Помог WAR, хотя трибуны «Ростов Арены» не обрадовались такому «вердикту». И ведь вратарь хозяев поля Песьяков отбил удар Сердара Азмуна, но иранский нападающий смог реализовать добивание. «Питерец.ру» подчёркивает, что не сыграл Артём Дзюба, у которого явно должен был быть особый настрой на «Ростов» (в сезоне 2013/2014 именно в этом клубе Дзюба «перезапустил» свою карьеру).

Теперь у «Зенита» стало 6 очков после двух туров. В другом матче субботы «Локомотив» обыграл «Краснодар» (1:0).

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