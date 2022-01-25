ента новостей

18:53
Pfizer и BioNTech начинают клинические испытания вакцины против Omicron
18:43
В честь СПбГУ назовут космический объект
18:40
В Санкт-Петербурге прошла дискуссия о версиях гибели тургруппы Дятлова
18:35
Соперник «Зенита» по 1/16 Лиги Европы набрал отличную форму
17:14
В Петербурге уголовнок дело о серии мошенничеств в отношении пенсионеров направлено в суд
17:12
«Алые паруса» получили международную премию
14:36
Генеральным секретарем Федерации бокса России назначена Татьяна Кириенко
14:29
В Соляном переулке состоится акция, посвященная Дню Ленинградской Победы
11:47
В Петербурге задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи
11:42
В Петербурге задержали аферистов, обманывших пенсионерку
10:43
В Пакистане судьей Верховного суда впервые назначили женщину
10:40
США и ОАЭ перехватили баллистические ракеты хуситов над Абу-Даби
10:29
Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»
10:01
Дело обманутых дольщиков в Ленобалсти передано в суд
08:55
Локдауна точно не будет?
08:52
Доллар станет 30 рублей?
08:48
Нарушителям придется ответить
00:21
Только Самонов, Гусев и Марченко попали в итоговую заявку на Олимпиаду, Кузьменко – запасной
22:25
Выставка одесского художника и поэта Олега Сона
22:22
Выставка «Жизнь в толпе»
22:17
В Петербурге участники ивент-индустрии встретились для обсуждения проблем отрасли
22:15
На трассе «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
17:17
Все на лед: молодежь Санкт-Петербурга отметит Татьянин день на катке
15:53
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свадебные планы из-за наплыва Omicron
15:46
Папа Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по педофилии
15:34
Творческая встреча с детским писателем Юлией Логвиненко
12:20
В Петербурге с погоней задержали автоугонщика
11:46
В Ленобласть поступила первая партия вакцины «Спутник-М» для подростков
11:42
Презентация книги почётного гражданина Красносельского района Владимира Никулина
11:29
Как теперь защищают животных?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Соперник «Зенита» по 1/16 Лиги Европы набрал отличную форму

Соперник «Зенита» по 1/16 Лиги Европы набрал отличную форму

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Уже 17 февраля 2022 года петербургский клуб сыграет против испанского «Бетиса»

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Посмотреть прямую трансляцию этой игры можно будет в БК «Лига Ставок». Подробнее узнать о том, где скачать мобильное приложение Лига Ставок, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Российская Премьер-лига находится на паузе уже больше месяца. Игроки «Зенита» сравнительно недавно вернулись из отпуска, начиная планомерную подготовку ко второй части чемпионата. Петербургский клуб уже провел 3 контрольных матча, в которых смог обыграть «Жилину» и «Клуб Эмирейтс». Игра с «Ботев Пловдив» завершилась со счетом 2:2. Но Сергей Семак до сих пор не может рассчитывать на некоторых ключевых футболистов. Остальные игроки должны вернуться в обойму к Кубку Атлантики, который пройдет с 3-го по 7-е февраля.

Испанский «Бетис» на данный момент имеет большое преимущество с точки зрения игровой практики. Испанская Примера в самом разгаре, а клуб из Севильи демонстрирует отличные результаты в последних турах. Победы над «Эспаньолом» и «Алавесом» вывели подопечных Мануэля Пеллегрини на третье место турнирной таблицы испанского первенства.

«Зенит» в зимнее трансферное окно усилился нападающим Иваном Сергеевым, что значительно повышает конкуренцию в атакующей линии команды. Такой форвард может сильно помочь в предстоящих матчах, цепляясь за верховые мячи. «Бетис» часто прибегает к быстрому прессингу после потери мяча, поэтому питерские футболисты будут вынуждены играть в прямолинейном стиле на определенных отрезках матча.

«Зенит» на протяжении долгого времени считается одним из сильнейших клубов России, особенно по подбору игроков. Бразильские легионеры отлично вписались в состав, и именно они должны помочь клубу из Санкт-Петербурга пройти в следующую стадию. Однако немаловажным фактором может стать текущая форма футболистов, которые долгое время не принимали участие в официальных матчах. Надеемся, что Сергей Семак и его тренерский штаб проработали действенный план по подготовке к этим важным играм.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-12-2016, 20:26
«Андерлехт» стал соперником «Зенита» в плей-офф Лиги Европы
15-12-2014, 16:00
Лига Европы: «Зенит» сыграет с ПСВ, а «Динамо» — с «Андерлехтом»
17-05-2021, 21:32
«Нарвская застава» стала победителем Чемпионата высшей лиги по регби-7
26-11-2020, 00:05
Очередной вылет «Зенита» из Лиги Чемпионов – почему?
3-08-2018, 19:50
ФК "Зенит" и СФЛ заключили соглашение
9-11-2020, 11:58
В финале игры Лига ставок — Кубок России по регби-7 петербургская команда завоевала серебро

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
201
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
219
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
234
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
326
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
Наверх