Соперник «Зенита» по 1/16 Лиги Европы набрал отличную форму

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Посмотреть прямую трансляцию этой игры можно будет в БК «Лига Ставок». Подробнее узнать о том, где скачать мобильное приложение Лига Ставок, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Российская Премьер-лига находится на паузе уже больше месяца. Игроки «Зенита» сравнительно недавно вернулись из отпуска, начиная планомерную подготовку ко второй части чемпионата. Петербургский клуб уже провел 3 контрольных матча, в которых смог обыграть «Жилину» и «Клуб Эмирейтс». Игра с «Ботев Пловдив» завершилась со счетом 2:2. Но Сергей Семак до сих пор не может рассчитывать на некоторых ключевых футболистов. Остальные игроки должны вернуться в обойму к Кубку Атлантики, который пройдет с 3-го по 7-е февраля.

Испанский «Бетис» на данный момент имеет большое преимущество с точки зрения игровой практики. Испанская Примера в самом разгаре, а клуб из Севильи демонстрирует отличные результаты в последних турах. Победы над «Эспаньолом» и «Алавесом» вывели подопечных Мануэля Пеллегрини на третье место турнирной таблицы испанского первенства.

«Зенит» в зимнее трансферное окно усилился нападающим Иваном Сергеевым, что значительно повышает конкуренцию в атакующей линии команды. Такой форвард может сильно помочь в предстоящих матчах, цепляясь за верховые мячи. «Бетис» часто прибегает к быстрому прессингу после потери мяча, поэтому питерские футболисты будут вынуждены играть в прямолинейном стиле на определенных отрезках матча.

«Зенит» на протяжении долгого времени считается одним из сильнейших клубов России, особенно по подбору игроков. Бразильские легионеры отлично вписались в состав, и именно они должны помочь клубу из Санкт-Петербурга пройти в следующую стадию. Однако немаловажным фактором может стать текущая форма футболистов, которые долгое время не принимали участие в официальных матчах. Надеемся, что Сергей Семак и его тренерский штаб проработали действенный план по подготовке к этим важным играм.