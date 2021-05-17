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Питерец.ру » Спорт » «Нарвская застава» стала победителем Чемпионата высшей лиги по регби-7

«Нарвская застава» стала победителем Чемпионата высшей лиги по регби-7

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
instagram.com
15-16 мая в Белгороде состоялся заключительный 4-й тур турнира «Лига Ставок – Чемпионат Высшей лиги по регби-7»

15-16 мая в Белгороде на стадионе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся заключительный 4-й тур турнира «Лига Ставок – Чемпионат Высшей лиги по регби-7» среди мужских команд. По сумме балов — 88 — лидировала петербургская команда «Нарвская застава».

В первый день спортсмены команды «Нарвская застава» уверенно обыграли своих соперников, всухую разгромив команды «Балтийский шторм», сборную Самарской области и СК «Ротор». Заняв первое место в турнирной таблице, игроки настроились на победу, даже 4-е место в заключительном туре не помешало петербургским регбистам выиграть Чемпионат Высшей лиги по регби-7. Команда «Липецк», выиграв 4-й тур, со счетом 84 балла, стала обладательницей серебряных медалей. «Бронза» у ГБУ МО СШОР по ИВС из Щелково.

Победу команды высоко оценил главный тренер клуба Вуйо Зангка:

«Выигрыш нашей команды стал радостью для всего клуба. Это значит мы движемся в правильном направлении, и у нас есть юноши, которые теперь понимают как это - побеждать, а это то, что нужно для команд премьер-лиги. Я поздравляю всех, кто участвовал в подготовке, а также отдельно хочу поблагодарить президента клуба, который поддержал нашу программу и видение».

Президент клуба Дмитрий Морозов напомнил, что его клуб работает на перспективу и нацелен на победу в международных стартах:

«Я очень рад победе наших молодых спортсменов, уверен, что всю команду ожидает блестящее будущее, в том числе и в соревнованиях с сильнейшими иностранными клубами. Задел получился сильным».
Источник: Нарвская застава
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