«Нарвская застава» стала победителем Чемпионата высшей лиги по регби-7

15-16 мая в Белгороде на стадионе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся заключительный 4-й тур турнира «Лига Ставок – Чемпионат Высшей лиги по регби-7» среди мужских команд. По сумме балов — 88 — лидировала петербургская команда «Нарвская застава».
В первый день спортсмены команды «Нарвская застава» уверенно обыграли своих соперников, всухую разгромив команды «Балтийский шторм», сборную Самарской области и СК «Ротор». Заняв первое место в турнирной таблице, игроки настроились на победу, даже 4-е место в заключительном туре не помешало петербургским регбистам выиграть Чемпионат Высшей лиги по регби-7. Команда «Липецк», выиграв 4-й тур, со счетом 84 балла, стала обладательницей серебряных медалей. «Бронза» у ГБУ МО СШОР по ИВС из Щелково.
Победу команды высоко оценил главный тренер клуба Вуйо Зангка:
Президент клуба Дмитрий Морозов напомнил, что его клуб работает на перспективу и нацелен на победу в международных стартах: