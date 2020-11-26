Очередной вылет «Зенита» из Лиги Чемпионов – почему?

«Питерец.ру» констатирует, что покупка Малкома пока себя не оправдывает: СМИ уже заострили внимание на травматичности звёздного бразильца. Вот и в нынешней Лиге Чемпионов Малком смог выйти только во втором круге группового турнира. Блеснуть не получилось, особенно на фоне Чиро Иммобиле.

Если уж Иммобиле вышел в стартовом составе – то забьёт, и эта Лига Чемпионов лишний раз подтверждает это. За два матча итальянский форвард забил трижды: один раз «Боруссии», и два - «Зениту». Итог – 3:1 и борьба за возможность попасть в Лигу Европы.

К причинам провала «Зенита» в Лиге Чемпионов (а как иначе назвать то, что шансы на 1/8 финала испарились после четырёх игр?) можно отнести недооценку соперников. «Брюгге» в стартовом туре необходимо было обыгрывать, а получили «баранку». В Дортмунде ставка на нулевую ничью не сработала – ещё поражение. Да и «Брюгге» откровенно сплоховал в двухраундовом спарринге с «Боруссией»: два раза по 0:3. Теперь матч 2 декабря в Бельгии станет для «Зенита» решающим в борьбе за третью строчку (и путёвку в Лигу Европы).