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Питерец.ру » Спорт » 3:0 по ходу матча с «Ак Барсом» превратились для СКА в победу только в овертайме

3:0 по ходу матча с «Ак Барсом» превратились для СКА в победу только в овертайме

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Никита Гусев (на фото) стал автором победного броска в этой игре.

Невские армейцы к середине основного времени встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» добились внушительного преимущества в три шайбы. «Питерец.ру» не забыл вдохновенную победу СКА над «Нефтехимиком» в предыдущем туре (8:2), но «Ак Барс» не сдался. На шайбы Андрея Кузьменко, Антона Бурдасова и Мэта Робинсона у команды Дмитрия Квартальнова нашёлся адекватный ответ.

Молодой вратарь СКА Дмитрий Николаев трижды капитулировал перед хозяевами «Татнефть-Арены». Во второй шайбе «Ак Барса» поучаствовал бывший форвард СКА Дмитрий Кагарлицкий. Овертайм продолжался чуть больше трёх минут, когда победу СКА принёс точный бросок Никиты Гусева. Этот гол стал для Гусева только третьим после возвращения в СКА (герой финала Олимпиады провёл за СКА уже 15 матчей в этой «регулярке»).

Двумя гостевыми победами СКА прервал неприличную серию поражений, длившуюся на протяжении трёх недель ноября. Тогда петербургские армейцы дважды уступили ЦСКА, а также проиграли «Металлургу», «Спартаку», «Локомотиву» и «Сибири».

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