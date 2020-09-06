СКА проиграл в овертайме «Ак Барсу», а Дэнфорт продолжает набирать очки

Первая половина матча «Ак Барса» и СКА заброшенных шайб зрителям не подарила. «Питерец.ру» обратил внимание, что главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов на этот раз доверил «пост № 1» Тимуру Билялову. Шведа Рейдеборна критиковали за матч открытия сезона, и уж матч с «Витязем» этот голкипер просто провалил – 0:4.

Билялов продержался до 52-й минуты: к этому времени «Ак Барс» вёл 2:0 после точных бросков Галиева и Кормье. Но Андрей Кузьменко сократил разрыв, а спасительную шайбу забросил Антон Бурдасов – в большинстве. Однако овертайм быстро закончился: победный для «Ак Барса» гол организовали Да Коста и Доус, который установил окончательный счёт – 3:2 в пользу казанского клуба.

Селекционная служба «Витязя» явно не ошиблась, пригласив в команду в межсезонье ка Дэнфорта. Сегодня 27-летний канадец набрал сразу 2 очка в выездном матче с «Нефтехимиком». В прошлом сезоне Дэнфорт блистал в чемпионате Финляндии в составе «Лукко», а сейчас становится звездой КХЛ. «Витязь» благодаря Дэнфорту отыгрался в Нижнекамске со счёта 0:3, но гол Кучерявенко принёс хозяевам победу.