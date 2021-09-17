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Питерец.ру » Спорт » Праздник спорта в Петербурге по сдаче ГТО организовал Илья Лещев

Праздник спорта в Петербурге по сдаче ГТО организовал Илья Лещев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Праздник спорта в Петербурге по сдаче ГТО организовал Илья Лещев

В Санкт-Петербурге жители массово сдали ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»). Мероприятие организовал общественник Илья Лещев. Сдать спортивные нормативы пожелали более 500 человек, среди которых был Андрей Аршавин, экс-футболиста петербургского «Зенита» и национальной сборной России.

Спортсмен прокомментировал свое участие в событии. По его словам, спорт необходим для каждого, а мероприятия по сдаче нормативов ГТО следует проводить на постоянной основе по всей стране. Андрей Аршавин отметил, что старается посещать по возможности такие праздники спорта.

Сдачу нормативов ГТО превратили в большой праздник с развлекательной программой. Были организованы танцы, музыкальные выступления артистов, также состоялся розыгрыш ценных подарков. Участники мероприятия получили в подарок шоколадные батончики и прохладительные напитки, а детям были презентованы подарочные пакеты со сладостями и надувные шарики.

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