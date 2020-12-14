Активисты ГТО из Ленобласти завоевали бронзу

Ленинградская область стала бронзовым призёром первого Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО».

Ленинградской области, занявшей третье место на пьедестале почета, достался сертификат на оборудование площадки для подготовки к сдаче норм ГТО.

Ленинградская команда состояла из 6 человек, ранее показавших лучшие результаты на региональных соревнованиях по сдаче норм ГТО.

Игры, стартовавшие в Кисловодске 12 декабря, приурочены к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). Соревнования прошли в два захода по 7 команд из разных регионов России.