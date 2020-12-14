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Питерец.ру » Спорт » Активисты ГТО из Ленобласти завоевали бронзу

Активисты ГТО из Ленобласти завоевали бронзу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть стала бронзовым призёром первого Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО».

Ленинградская область стала бронзовым призёром первого Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО».

Ленинградской области, занявшей третье место на пьедестале почета, достался сертификат на оборудование площадки для подготовки к сдаче норм ГТО.

Ленинградская команда состояла из 6 человек, ранее показавших лучшие результаты на региональных соревнованиях по сдаче норм ГТО. 

Игры, стартовавшие в Кисловодске 12 декабря, приурочены к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). Соревнования прошли в два захода по 7 команд из разных регионов России.

Источник: Администрация Ленобласти
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