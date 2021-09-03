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Питерец.ру » Спорт » Вчера в чемпионате КХЛ отличился Хелльберг, сегодня – Шипачёв

Вчера в чемпионате КХЛ отличился Хелльберг, сегодня – Шипачёв

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Бывшие хоккеисты СКА на виду и в своих новых клубах.

Поклонники СКА могут начать жалеть о потере голкипера Магнуса Хелльберга. Шведский новичок «Сочи» блестяще начал новый чемпионат, «засушив» первый матч своей команды с «Амуром». При этом Хелльбергу пришлось потрудиться, потому что хабаровчане нанесли 36 бросков в створ сочинских ворот. Однако обновлённой атаке «Амура» ещё предстоит сыграться, а «Сочи» стартовал с разгромной победы – 4:0.

Сегодня открыли для себя официальный сезон московские и минские динамовцы. Итог поединка в Москве – 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. Дубль удался Вадиму Шипачёву, который стал автором второй и четвёртой шайб московского клуба. При этом минская оборона сплоховала уже на 1-й минуте, когда Линдберг открыл счёт. Лишь при счёте 0:4 многоопытный минчанин Мосалёв забросил «шайбу престижа».

Хет-трик в первом же матче за «Салават Юлаев» сделал статусный новичок уфимского клуба Николай Кулёмин. Переход Кулёмина в стан «Салавата» некоторым казался сомнительным кадровым решением, но столь мощное начало доказывает правоту менеджмента уфимцев.

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