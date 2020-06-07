ента новостей

10:51
Сергей Цыб: «Уже этим летом левилимаб поступит в распоряжение врачей ЛПУ по всей стране»
10:32
Мошенники вымангили крупную сумму у пенсионерки из Петербурга
10:17
Праздник соцработников
10:08
В Ленобласти 4-летняя девочка получина тяжелые травмы при падении с высоты
09:56
Опасность солянки
21:58
СКА расстался с Кудашовым и пригласил Брагина
09:48
Снятие ограничений продолжается
09:47
Убытки судовладельцев
20:13
В Петербурге общественники организовали экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь»
20:10
Ленты в цветах российского триколора и открытки раздадут петербуржцам к Дню России
20:07
В Петербурге стартует Всероссийская акция #ОкнаРоссии
20:03
В Ленобласти в ЕГРН внесли пять особо охраняемых природных территорий
15:27
В Купчино пенсионер выпал из окна
14:48
В Петербурге задержали мужчину на сбыте марихуаны
13:24
В Ленобласти ликвидирована подпольная лаборатория по производству мефедрона
13:21
В Петербурге задержали мошенника, похитевшего деньги у пенсионерки
09:43
Как поведет себя рубль?
09:17
Перчатки приводят к проблемам?
22:47
Петербург поддержит Всероссийскую неделю донорства
22:42
В Петербурге по Фонтанке запустят кораблики с желаниями горожан
21:22
Николай Платошкин будет помещён под домашний арест
16:57
Шишкина просит Беглова не делить петербуржцев 65+ на годных и негодных
16:53
Россельхознадзор проверил почти 55 тыс. тонн орехов и арахиса
13:30
В Петербурге задержали группу наркоторговцев
13:08
В Ленобласти задержали угонщика иномарки
13:02
В Ленобласти полицейскими раскрыто мошенничество в отношении пенсионерки
09:50
Смертность в мае выросла
09:11
Разрешили посещать храмы
20:47
Что будет с волонтерами Петербурга обсуждали на межведомственном совете
13:52
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 20 тыс. единиц молоди форели
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА расстался с Кудашовым и пригласил Брагина

СКА расстался с Кудашовым и пригласил Брагина

0
117
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
После увольнения Алексея Кудашова из сборной России и СКА нашёл себе нового рулевого на тренерский мостик.  

Приход Валерия Брагина в СКА был для хоккейных обозревателей секретом полишинеля. Ведь петербургский клуб взял курс на омоложение состава, а кто лучше всех справится с этой задачей, если не бывший тренер «молодёжки»?

О 64-летнем Валерии Брагине «Питерец.ру» ещё напишет, но что-то нужно сказать вслед уходящему 48-летнему Алексею Кудашову. Розыгрыш Кубка Гагарина – 2020 был прерван, а серию с «Витязем» СКА легко выиграл. Но за работу в СКА Кудашов заслуживает добрых слов: клубу нужно было пережить отставку Ильи Воробьёва. Подробные итоги периоду Кудашова в СКА подведут позже, но в клубе у этого специалиста явно получилось лучше, чем в сборной.

Процесс  с Кудашовым протекал так: сначала он не продлил контракт с национальной сборной (Знарок задал очень высокую планку «золотом» Пхенчхана), где его сменил Брагин. И вот теперь Брагин встал и у руля СКА, однако в команде есть штаб, который возглавляет Роман Ротенберг. Вице-президент СКА поблагодарил Кудашова и тренеров Марко Торениуса и Дениса Коротышева за работу с командой.


Все по теме: хоккей СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-06-2018, 13:43
Илья Воробьёв будет руководить СКА вместе с Кудашовым и Гатиятулиным
9-07-2019, 23:43
«Рокировочка» Кудашов – Воробьёв в хоккейной сборной
24-02-2015, 11:30
Роман Ротенберг уже поздравил СКА с серебряными медалями чемпионата КХЛ
18-06-2015, 12:33
Роман Ротенберг обещает: СКА возглавит именно российский тренер
11-04-2015, 15:44
СКА объявил бойкот СМИ на время финала Кубка Гагарина
11-12-2014, 16:17
Роман Ротенберг стал первым вице-президентом ФХР

Происшествия на дорогах

0
377
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
670
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
769
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
891
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
Наверх