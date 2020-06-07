СКА расстался с Кудашовым и пригласил Брагина

Приход Валерия Брагина в СКА был для хоккейных обозревателей секретом полишинеля. Ведь петербургский клуб взял курс на омоложение состава, а кто лучше всех справится с этой задачей, если не бывший тренер «молодёжки»?

О 64-летнем Валерии Брагине «Питерец.ру» ещё напишет, но что-то нужно сказать вслед уходящему 48-летнему Алексею Кудашову. Розыгрыш Кубка Гагарина – 2020 был прерван, а серию с «Витязем» СКА легко выиграл. Но за работу в СКА Кудашов заслуживает добрых слов: клубу нужно было пережить отставку Ильи Воробьёва. Подробные итоги периоду Кудашова в СКА подведут позже, но в клубе у этого специалиста явно получилось лучше, чем в сборной.

Процесс с Кудашовым протекал так: сначала он не продлил контракт с национальной сборной (Знарок задал очень высокую планку «золотом» Пхенчхана), где его сменил Брагин. И вот теперь Брагин встал и у руля СКА, однако в команде есть штаб, который возглавляет Роман Ротенберг. Вице-президент СКА поблагодарил Кудашова и тренеров Марко Торениуса и Дениса Коротышева за работу с командой.



