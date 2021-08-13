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Питерец.ру » Спорт » Стартовали футбольные чемпионаты Англии, Испании и Германии

Стартовали футбольные чемпионаты Англии, Испании и Германии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
globallookpress.com
Роберт Левандовски уже забил и в новом сезоне – в ворота «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

«Арсенал» первым из английских грандов вступил в борьбу за чемпионство в Премьер-Лиге. Антигерой финального матча чемпионата Европы Букайо Сака (не забил послематчевый пенальти) не вышел в стартовом составе на матч с «Брентфордом». Зато в основе появился суперновичок «канониров» - дорогущий защитник Уайт. С ним защита «Арсенала» уже пропустила: давно играющий за «Брентфорд» испанец Канос использовал передачу Пиннока.

Гладбахская «Боруссия», чьё название так любит комментатор Геннадий Орлов, сейчас бьётся с «Баварией». Здесь фавориту пришлось отыгрываться после гола Плеа в дебюте встречи. Но Роберт Левандовски сравнял счёт ещё до перерыва, а помог отличиться грозному польскому бомбардиру Киммих.

В Испании чемпионат стартовал с поединка «Валенсии» и «Хетафе». «Питерец.ру» обратил внимание, что здесь начало выдалось феерическим: игрок «Валенсии» Гильямон схлопотал красную карточку … уже на 3-й минуте! Однако это не помешало коллективу Хосепа Бордаласа вскоре открыть счёт: «Валенсия» ведёт 1:0, но играет в меньшинстве.

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