Стартовали футбольные чемпионаты Англии, Испании и Германии

«Арсенал» первым из английских грандов вступил в борьбу за чемпионство в Премьер-Лиге. Антигерой финального матча чемпионата Европы Букайо Сака (не забил послематчевый пенальти) не вышел в стартовом составе на матч с «Брентфордом». Зато в основе появился суперновичок «канониров» - дорогущий защитник Уайт. С ним защита «Арсенала» уже пропустила: давно играющий за «Брентфорд» испанец Канос использовал передачу Пиннока.

Гладбахская «Боруссия», чьё название так любит комментатор Геннадий Орлов, сейчас бьётся с «Баварией». Здесь фавориту пришлось отыгрываться после гола Плеа в дебюте встречи. Но Роберт Левандовски сравнял счёт ещё до перерыва, а помог отличиться грозному польскому бомбардиру Киммих.

В Испании чемпионат стартовал с поединка «Валенсии» и «Хетафе». «Питерец.ру» обратил внимание, что здесь начало выдалось феерическим: игрок «Валенсии» Гильямон схлопотал красную карточку … уже на 3-й минуте! Однако это не помешало коллективу Хосепа Бордаласа вскоре открыть счёт: «Валенсия» ведёт 1:0, но играет в меньшинстве.