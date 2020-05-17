Возобновился чемпионат Германии: Холанд и Левандовски забили

Бундеслига возобновлена: вчера состоялись шесть матчей, сегодня – ещё два. «Питерец.ру» заметил яркий дебют норвежского нападающего Холанда в Лиге Чемпионов (тогда игрок ещё выступал за австрийский «Ред Булл»). Дортмундский клуб оперативно перекупил талантливого форварда, и теперь Холанд забивает за «Боруссию».

Вчера оборона «Шальке» четырежды капитулировала перед атакой «Боруссии», хотя два мяча забил защитник Геррейро. 19-летний Холанд (на фото) открыл счёт, став автором победного гола. «Боруссия» превзошла соперника в эффективности завершения атакующих действий: соотношение ударов было равным. Вместе с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха дортмундцы продолжают преследование лидирующей «Баварии».

Мюнхенский суперклуб сейчас завершает поединок с «Унионом» из Берлина. Здесь фавориту пришлось помучиться: Роберт Левандовски открыл счёт только с пенальти, а француз Павар удвоил преимущество команды Флика под занавес встречи. В другом воскресном матче миром разошлись «Кёльн» и «Майн» (2:2). При этом «Кёльн» вёл в два мяча, но довольствовался домашней ничьей.