«Зенит» Семака проиграл «Рубину» Слуцкого: спасительный пенальти не реализовал Дзюба

До матча произошёл курьёзный эпизод, породивший массу шуток в интернете. Выяснилось, что «Зенит» прилетел в Казань … без формы! Пришлось доставлять её дополнительно, и кто знает, не повлияло ли это на итоговое фиаско?

«Питерец.ру» сравнил стартовые составы: у «Зенита» в основе вышли Барриос и Вендел, на острие атаки «Рубина» - набравший хорошую форму Деспотович. Именно сербский форвард казанцев открыл счёт в концовке первого периода. Сделал это Деспотович с пенальти после фола Кузяева в штрафной.

«Зенит» долго не мог сравнять счёт, получилось это сделать только на 75-й минуте усилиями Сердара Азмуна. Однако главные события развернулись после 90-й минуты. Сначала Деспотович и Макаров организовали второй гол «Рубина» (легионеры «Зенита» Дос Сантос и Ловрен в этом эпизоде сплоховали), а затем Сутормин заработал пенальти. Но Артём Дзюба дал очередной повод к нападкам на себя, проиграв дуэль голкиперу хозяев поля Дюпину. В первом круге «Зенит» проиграл команде Леонида Слуцкого (на фото) на своём поле с таким же счётом 1:2.

Теперь положение «Зенита» во главе турнирной таблицы стало шатким. У команды Сергея Семака – 42 очка, а победившие «Ахмат» московские армейцы набрали 40 очков.