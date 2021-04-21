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Питерец.ру » Спорт » Накануне серии плей-офф Евролиги с «Барселоной» Хавьер Паскуаль продлил контракт с «Зенитом»

Накануне серии плей-офф Евролиги с «Барселоной» Хавьер Паскуаль продлил контракт с «Зенитом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Показательное решение – менеджмент петербургского баскетбольного клуба демонстрирует полное доверие испанскому тренеру.  

«Питерец.ру» подчёркивает всю историческую значимость выхода «Зенита» в плей-офф Евролиги, ведь ещё сезон назад «сине-бело-голубые» считались в этом турнире аутсайдером. Стало известно, что «рулевой» петербургского баскетбольного клуба Хавьер Паскуаль продлил контракт сразу на три сезона – это можно назвать полным карт-бланшем. Пройти «Барселону», откровенно говоря, может помочь только русское чудо – слишком уж силён победитель регулярного чемпионата Евролиги. Помимо очевидной разницы в уровне игроков и победных традициях в Европе «Зенит» ещё и лишился Матеуша Понитки: поляк может вернуться на паркет лишь в следующем сезоне.

Московский ЦСКА вышел на принципиального соперника – турецкий «Фенербахче». Стамбульский клуб сейчас тренирует серб Игор Кокошков, который смог хотя бы добиться выхода экс-чемпиона Евролиги в восьмёрку – таковы сейчас реалии для «Фенера». В ЦСКА на протяжении сезона шло неприятное противостояние между звездой команды Майком Джеймсом и Димитрисом Итудисом, ожидаемый итог – проиграли оба. Тренер лишился главного «скорера», а Джеймс окончательно закрепил за собой репутацию скандалиста.

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