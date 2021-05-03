6:1 в матче с «Локомотивом» позволили «Зениту» стать чемпионом России по фуктболу – 2021

28 туров понадобилось «Зениту» в сезоне – 2020/2021, чтобы выиграть золотые медали. Победа над основным преследователем, да ещё и с разгромной разницей в пять мячей – и есть третье подряд «золото» клуба из Северной столицы.

Споры вызвал первый гол «Зенита»: несмотря на счёт 6:1, тот эпизод поистине стал ключевым. «Питерец.ру» не знает точно, сфолил ли Артём Дзюба на футболисте «Локомотива» Рыбусе, но именно после этого столкновения центрфорвард «Зенита» открыл счёт. А ведь вратарь «Локо» Гильерме сделал всё, чтобы взятия ворот не случилось, но против «парашюта» Дзюбы и русский бразилец был бессилен.

Уже к перерыву «Зенит» вёл 3:0. Азмун забил головой после интересного розыгрыша углового, а защитник гостей Пабло организовал пенальти, явно нарушив правила в собственной штрафной. Итоговый счёт – 6:1, и «Зенит» уже никто не сможет догнать. 28 матчей в чемпионате России, из них 18 побед, 7 ничьих и 3 поражениях при разнице мячей 71–25, вот чемпионские показатели «Зенита» в этом сезоне РПЛ. А вот болельщики «Локомотива» с приключениями выбирались со стадиона после этого матча…