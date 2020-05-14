Некто Марко Николич сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»

СМИ уже сообщили, что Юрий Сёмин отказался от любой почётной должности, которую ему предложили после отставки с поста главного тренера. Анатолий Мещеряков, возглавляющий совет директоров «Локомотива», предложил присвоить имя Юрия Павловича футбольной академии клуба. Но, по словам того же Мещерякова, пришла пора убрать Сёмина с тренерского мостика команды (любители футбола вспомнят, в который раз уже это происходит), и «смотреть вперёд». Причина отставки Сёмина рыночная – просто закончился контракт. И с 1 июня руководить командой будет другой человек.

Имя нового главного тренера столичного «Локомотива» уже известно – это серб Марко Николич. На сайте клуба отмечено, что совет директоров утвердил его кандидатуру «единогласно». 40-летний сербский тренер – фигура далеко не самая известная. К тому же до подписания соглашения с «Локомотивом» Николич был свободен, а не перешёл в московский клуб из другого. «Питерец.ру» не впечатлил список прежних мест работы Николича («Войводина», «Партизан», «Олимпия» и «Видеотон»).