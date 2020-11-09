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Питерец.ру » Спорт » Артём Дзюба забил победный гол «Краснодару»

Артём Дзюба забил победный гол «Краснодару»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
На фоне скандала и невызова в сборную России форвард «Зенита» отличился на футбольном поле.  

«Питерец.ру» не будет углубляться в подробности скандала, в который влип Артём Дзюба. Важно то, что на фоне всего того негатива, который нападающий «Зенита» получил в эти выходные, случился важный гол в ворота «Краснодара».

Хотя сначала Дзюба оплошал, не забив пенальти в концовке первого тайма. Счёт к тому времени открыли гости Северной столицы: швед Берг показал Дзюбе, как нужно исполнять удар с «точки». При этом сфолил в собственной штрафной дорогостоящий Вендел – чем не повод лишний раз усомниться в правильности этого приобретения?

Но незабитый пенальти не отнял у Дзюбы уверенности в собственных силах. После того, как Далер Кузяев сравнял счёт, победный мяч забил именно оскандалившийся накануне матча Дзюба. А ведь «Краснодар» почти удержал ничью, но на 79-й минуте Магомед Оздоев снабдил настырного Дзюбу голевой передачей. Окончательный счёт 3:1 установил вышедший на замену Алексей Сутормин. Теперь слухи об отставке Сергея Семака должны утихнуть. Лидирует в чемпионате выдавший серию из пяти побед подряд ЦСКА, «Зенит» – второй.

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