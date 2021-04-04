«Зенит» разгромно победил «Виллербан» в Евролиге и продолжает бороться за плей-офф

После не самого удачного турнирного отрезка в регулярном первенстве Евролиги (который увенчало поражение дома от ЦСКА) «Зенит» не просто победил, а разгромил очередного соперника. Казалось бы, статус «Виллербана» и «Зенита» в самом престижном баскетбольном турнире Старого Света одинаков: оба клуба – на положении вчерашних дебютантов турнира.

Однако очная встреча показала серьёзную разницу если не в классе, то в настрое команд на этот календарный матч. Если «Зениту» очень нужна была победа, поскольку «Баскония» и «Валенсия» только и ждут осечки конкурента, клуб из Франции был лишён турнирной мотивации.

Результат впечатляет – «Зенит» обыграл АСВЕЛ (другое название клуба из Виллербана) с разницей в 34 очка. В параллельном матче тура ЦСКА «привёз» химчанам «всего» лишь «+25». Лучшую результативность в победном матче с «Виллербаном» у «Зенита» показали Билли Бэрон и Остин Холлинз (оба легионера набрали по 15 очков). А самым полезным стал Матеуш Понитка («+16»). У проигравших («Виллербан» набрал всего 53 очка) перешагнул 10-очковый рубеж лишь Дэвид Лайти (12 очков).

«Питерец.ру» рад нахождению «Зенита» на промежуточном восьмом месте, однако нужно ещё побеждать «Маккаби» и «Пао».