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Питерец.ру » Спорт » Финал Кубка по мини-футболу Студенческой Футбольной Лиги Петербурга

Финал Кубка по мини-футболу Студенческой Футбольной Лиги Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
24 марта на территории Спортивного комплекса «МСГ» состоится финал Кубка по мини-футболу Студенческой Футбольной Лиги Санкт-Петербурга.

Кубок среди студентов города проводится уже в девятый раз. В 2021 году в нем приняли участие 32 команды из 19 высших учебных заведений, в том числе сборные государственных Петербургских университетов и академий: экономического, архитектурно-строительного, педагогического им. А. И. Герцена, «Военмеха», военной Академии связи, военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, и другие.

В минувшую среду, 17 марта, состоялись полуфинальные матчи. В них встретились клубы «Сассуоло» (СПбГУ), «Кастилья» (Горный), «Молния» (СПбУМВД), а также сборная СПб УГПС МЧС РФ. В финал вышли команды «Молния», преодолевшая «горняков» с разгромным счетом», а также команда Университета МЧС, обыгравшие «Сассуоло» с разницей в один мяч.

На данный момент лучшей командой в истории мини-футбола СФЛ СПб является Университета МЧС. Коллектив уже в пятый раз выходит в финал турнира. С 2017 года «спасатели»  прочно заняли нишу, и осеклись в решающем матче лишь однажды, уступив золотые медали «Сассуоло» в 2019 г. 

Университет МВД же лишь во второй раз принимает участие в турнирах под эгидой Лиги. В прошлом сезона команда была дебютанткой паркетного покрытия и сумела пройти лишь до стадии 1/8.

Предстоящий финальный матч представляет собой поединок двух крепких «министерских» сборных университетов, в которых собраны лучшие игроки ВУЗа.
В матча за третье место сыграют представители Горного и Государственного университета.
Начало матчей в 20:00 – матч за 3 место, финальный матч начнется в 21:30.

Матчи будут показаны в прямом эфире на информационных ресурсах Студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга.

Детальная и актуальная информация о турнире

Сайт - http://sflspb.ru

Группа ВКонтакте - https://vk.com/sflspb

Инстаграм-аккаунте - https://www.instagram.com/sflspb/

Ютуб канал - https://www.youtube.com/user/StudSportTV/

Источник: Комитет по молодежной политике
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