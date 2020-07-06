Кевин Пангос – значимый новичок «Зенита»

Те, кто следил за баскетбольной Евролигой в течение последних нескольких сезонов, хорошо знают Кевина Пангоса. Имя себе канадец со словенскими корнями сделал в литовском «Жальгирисе». «Питерец.ру» особо отмечает тот факт, что Пангос включался во вторую символическую сборную Евролиги. Было это в сезоне – 2017/2018, и тогда компанию Пангосу во второй символической пятёрке составили Родригес, Спанулис, Швед и Янкунас.

В «Барселоне» Пангос был игроком ротации, но в целом несколько потускнел. Испанский клуб, заполучив Миротича, считался фаворитом прошлого сезона, а Пангос стал ещё незаметнее. Но в «Зените», который сохранил прописку в Евролиге, 27-летний плеймейкер может стать твёрдым игроком стартовой пятёрки и держать в своих руках нити атакующих комбинаций «сине-бело-голубых». Гендиректор петербургского клуба Александр Церковный уже выразил надежду, что Пангос станет «системообразующим» баскетболистом для «Зенита».

Ещё два игрока, связанных с Литвой, могут в самое ближайшее время пополнить ряды «Зенита». Форвард Кей Си Риверс играл в «Жальгирисе», а центровой Артурас Гутайтис – литовец.