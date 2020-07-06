ента новостей

23:20
Кевин Пангос – значимый новичок «Зенита»
19:12
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
16:01
Вадим Гришков выдвинут в губернаторы Ленобласти от КПРФ, но все ли этому рады?
13:30
Профилактический рейд по частному сектору
11:38
День семьи, любви и верности в Историческом парке «Россия – моя история»
11:05
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей
10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
10:11
Подержанные машины дешевеют
09:47
ЕГЭ по русскому
00:52
Футбольный «Зенит» официально стал чемпионом в сезоне – 2019/2020
23:46
«Спартак» проиграл «Тамбову»: виновато ли судейство?
09:16
Спрос на услуги частных клиник упал
09:00
Сдавать ли экзамен с температурой?
22:24
Ренфро вслед за Айоном покинул баскетбольный «Зенит»
13:47
Центры занятости открыли в Ленобласти
12:20
В Петербурге пункты сдачи ЕГЭ подготовлены вовремя
12:13
В Петербурге лжеврач обокрала пенсионерку
11:22
В Петербурге после пожара обгаружили два трупа
11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
10:34
Идеальная разница в возрасте для супругов
10:11
Кто будет соперничать с Дрозденко?
19:45
Киностудия «Ленфильм» вносит свой вклад в защиту окружающей среды
13:38
Злоумышленника убившего пенсионерку в парке Александрин, изобличили еще в двух аналогичных преступлениях
13:33
На станции метро «Кировский завод» отремонтируют колонны
13:29
Противопожарный инструктаж для пожилых людей
10:50
В Кировском районе Петербурга задержан автоугонщик
09:29
Летние лагеря открываются
08:39
Поезд на курорт Крыма
00:40
Победа над «Тамбовом» в Нижнем Новгороде вплотную приблизила «Зенит» к чемпионству
15:48
Дубль Влашича помог ЦСКА победить «Спартак»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Кевин Пангос – значимый новичок «Зенита»

Кевин Пангос – значимый новичок «Зенита»

0
29
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
eurohoops.net
Барселонский вояж сложился для канадского разыгрывающего неудачно, и вот – новый карьерный вызов.

Те, кто следил за баскетбольной Евролигой в течение последних нескольких сезонов, хорошо знают Кевина Пангоса. Имя себе канадец со словенскими корнями сделал в литовском «Жальгирисе». «Питерец.ру» особо отмечает тот факт, что Пангос включался во вторую символическую сборную Евролиги. Было это в сезоне – 2017/2018, и тогда компанию Пангосу во второй символической пятёрке составили Родригес, Спанулис, Швед и Янкунас.

В «Барселоне» Пангос был игроком ротации, но в целом несколько потускнел. Испанский клуб, заполучив Миротича, считался фаворитом прошлого сезона, а Пангос стал ещё незаметнее. Но в «Зените», который сохранил прописку в Евролиге, 27-летний плеймейкер может стать твёрдым игроком стартовой пятёрки и держать в своих руках нити атакующих комбинаций «сине-бело-голубых». Гендиректор петербургского клуба Александр Церковный уже выразил надежду, что Пангос станет «системообразующим» баскетболистом для «Зенита».

Ещё два игрока, связанных с Литвой, могут в самое ближайшее время пополнить ряды «Зенита». Форвард Кей Си Риверс играл в «Жальгирисе», а центровой Артурас Гутайтис – литовец.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-01-2017, 14:42
Почему Пангос и «Жальгирис» смогли обыграть ЦСКА в Евролиге?
24-07-2019, 23:29
Баскетбольная «Барселона» становится главным фаворитом Евролиги – 2019/2020
26-04-2018, 22:29
«Жальгирис» прошёл «Олимпиакос» и попал в «Финал четырёх» Евролиги
22-06-2019, 14:23
Ренфро и Альбиси – уже в «Зените», Томас – на подходе
5-07-2018, 00:04
Центровой Джален Рейнольдс стал игроком «Зенита»
14-10-2018, 14:48
Первый тур Евролиги стал бенефисом Яна Веселы

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
115
Вчера, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
0
279
3-07-2020, 11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
450
29-06-2020, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
0
449
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
Наверх