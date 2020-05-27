Баскетбольный «Зенит» выиграл от отмены сезона в Евролиге?

Большинством голосом клубы Евролиги приняли решение прекратить нынешний сезон – причины понятны. СМИ сообщают, что желали возобновления игр «Барселона», «Анадолу Эфес», «Реал» и «Маккаби». Но чемпионат прекращён, и феноменальная игра Шейна Ларкина в сезоне – 2019/2020 стала частью баскетбольной истории Старого Света.

Те же 18 команд, включая «Зенит», начнут новый сезон. «Питерец.ру» не считает, что «Зенит» провалился в Евролиге, хотя и состоялась отставка Жоана Плазы. В то же время сложно согласиться с тем, что состав «Зенита» собирался под Еврокубок. Такие мастера, как Густаво Айон или Уилл Томас (на фото) вряд ли прибыли бы под сине-бело-голубые знамёна без гарантии участия в сильнейшем европейском клубном турнире. Другое дело, что Айона преследовали травмы, а защитник Ренфро и вовсе разочаровал.

Наиболее экспрессивно на озвученное Жорди Бертомеу решение отреагировали в греческом «Панатинаикосе», чей владелец сгоряча пообещал покинуть турнир. Не с этим ли связана «утка» об интересе «Зенита» к Нику Калатесу?