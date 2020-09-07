В Ленобласти завершились оборонно-патриотические сборы для подростков

6 сентября завершились оборонно-патриотические сборы для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Большинство из них в повседневной жизни находятся на сопровождении специалистов Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».

Это масштабное мероприятие – уникальный проект для адаптации трудных подростков, разработанный Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с Западным военным округом. Программа обкатывается 4 год на практике, в основе – дисциплина и спорт. За все время на Сборах приняло участие более 1000 человек.

Ежедневные тренировки и мастер-классы проходили под руководством титулованных спортсменов, заслуженных мастеров спорта по греко-римской борьбе, борьбе на поясах, спортивной борьбе, а также многократных чемпионов России и Европы по различным видам спорта, чемпиона Мира по кикбоксингу и по тайскому боксу.

Каждый день Сборов запомнился участникам не только насыщенной программой, но и видеоконференциями с почетными гостями, среди которых был Андрей Марков, директор Департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта России, Нина Абросова, 6-кратная чемпионка России по савату (французский бокс), чемпионка Европы по савату, чемпионка мира по боксу, 2-кратная чемпионка мира по водно-моторному спорту, Дмитрий Чагин, советник вице-губернатора Санкт-Петербурга, Роман Ольховский, советник министра спорта Российской Федерации, вице-президент Российского студенческого спортивного союза, Виталий Минаков, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, 4-кратный чемпион мира по спортивному самбо и другие.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями организует дальнейшую работу по содействию участникам Сборов в поступлении в учебные заведения, организации подготовительных занятий с репетиторами, трудоустройстве, предоставлению бесплатных направлений на занятия в спортивные клубы Санкт-Петербурга, включению в волонтерскую, добровольческую и общественную жизнь города.

«Сборы – это место где можно узнать себя с другой стороны», - отметил воспитанник 4 взвода Артем Савотин. Он приезжает второй год подряд, и лагерь его воодушевил на службу в армии. По рекомендации приехал на Сборы Леонид Глазков из 2 взвода: «Друзья посоветовали, здесь можно стать более дисциплинированным, мужественным, физически подтянуться. После Сборов мысли о многом меняются». На следующий год планирует приехать Дмитрий Макиенко из 1 взвода: «Мне здесь понравилось, много чему научился, нашел хороших товарищей, также принял участие в спортивных соревнованиях, где занял призовые места. Планирую заниматься в дальнейшем смешанными единоборствами с тренерами Сборов». Также хорошее впечатление оставил Олег Яковлев из 3 взвода, планирует стать военным, поэтому отметил хорошую военную подготовку.