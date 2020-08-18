Владислав Каменев – вероятный новичок СКА

Если верить Алексею Шевченко, то контракт 24-летнего Владислава Каменева с невскими армейцами уже согласован. «Питерец.ру» не исключает, что побудительным мотивом для Каменева стало то, что «Колорадо» не стал включать его в заявку на плей-офф. Однако на это могли быть и объективные причины, связанные с самочувствием этого игрока.

СМИ распространили слова главного тренера СКА Валерия Брагина о нехватке в петербургской команде квалифицированных центров. Каменев видится наблюдателям именно как хоккеист «центральной оси». Да и неудача СКА в финальном матче сочинского предсезонного турнира (победителем стал ярославский «Локомотив») может быстро забыться, если появится очередной статусный новичок.

Путь в большой хоккей Каменев начинал в Орске, где тренером спортшколы был его отец. Засветившись среди юношей в сезоне – 2008/2009, Каменев со временем оказался в составе магнитогорского «Металлурга». Вместе со «сталеварами» Владислав выиграл Кубок Гагарина в 2014 году. Заокеанскую карьеру Каменев начал летом 2015 года, подписав контракт с «Нэшвиллом».