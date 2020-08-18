ента новостей

00:04
Владислав Каменев – вероятный новичок СКА
19:59
В Пулково Россельхознадзор провел предполетный контроль пяти сов и одной белки
19:52
На Ладожском мосту ограничат пропускную способность
19:50
Мы вместе. Поддержка благотворительности в период пандемии
19:45
«Россия — Моя история» откроет «Память поколений» по всей стране
11:35
В Калининском районе мужчина погиб при падении с высоты
11:00
В Ленобласти со стрельбой задерживали автоугонщика
10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
09:33
Ленобласть тоже популярна
09:12
Кормить школьников пока некому
17:13
На КАД на месяц перекроют две полосы движения
02:12
Ловрен и Ракицкий в Ростове: один забил, другой получил красную
15:24
На КАД на полгода перекроют одну полосу движения
09:49
Пустующие офисы
09:18
Путину продолжают доверять
15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день
14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
13:34
В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели
09:07
Линейкам быть!
08:07
Популярные кроссоверы и внедорожники
18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
14:46
В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Владислав Каменев – вероятный новичок СКА

Владислав Каменев – вероятный новичок СКА

0
24
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
reuters.com
Хоккейные инсайдеры сообщают, что в составе СКА будет ещё один известный нападающий.  

Если верить Алексею Шевченко, то контракт 24-летнего Владислава Каменева с невскими армейцами уже согласован. «Питерец.ру» не исключает, что побудительным мотивом для Каменева стало то, что «Колорадо» не стал включать его в заявку на плей-офф. Однако на это могли быть и объективные причины, связанные с самочувствием этого игрока.

СМИ распространили слова главного тренера СКА Валерия Брагина о нехватке в петербургской команде квалифицированных центров. Каменев видится наблюдателям именно как хоккеист «центральной оси». Да и неудача СКА в финальном матче сочинского предсезонного турнира (победителем стал ярославский «Локомотив») может быстро забыться, если появится очередной статусный новичок.

Путь в большой хоккей Каменев начинал в Орске, где тренером спортшколы был его отец. Засветившись среди юношей в сезоне – 2008/2009, Каменев со временем оказался в составе магнитогорского «Металлурга». Вместе со «сталеварами» Владислав выиграл Кубок Гагарина в 2014 году. Заокеанскую карьеру Каменев начал летом 2015 года, подписав контракт с «Нэшвиллом».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-01-2016, 19:19
Трудная победа над датчанами в четвертьфинале МЧМ
12-06-2020, 19:36
Прохоркин вернётся в КХЛ, но выступать будет за «Металлург»
10-05-2020, 16:33
Антипин – в СКА, Якупов – в «Витязе»
4-08-2020, 23:32
На турнире в Сочи СКА разгромил «Локомотив» со счётом 6:0
4-10-2014, 17:53
Игрок СКА Антон Белов — лучший защитник сентября КХЛ
7-08-2017, 22:01
«Салават Юлаев» выиграл Кубок губернатора Нижегородской области

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
55
Вчера, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
0
129
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
0
234
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
196
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх