На турнире в Сочи СКА разгромил «Локомотив» со счётом 6:0

Воодушевлённый продлением контракта с петербургским клубом Евгений Кетов отличился в первом же матче СКА на сочинском предсезонном турнире. Новичок «Локомотива» Паскаль вынужден был достать шайбу из своих ворот уже на 2-й минуте: Кетову помогли отличиться два новых лица в составе невских армейцев – Антипин и Тимкин. В дальнейшем забивал только СКА, доведя счёт до неприличных 6:0 (отличились Линден Вей, Эмиль Галимов, Кирилл Марченко, Лукас Бенгтссон и Александр Галенюк).

На послематчевое общение с прессой не пришёл главный тренер СКА Валерий Брагин. Однако выступавший от имени СКА Андрей Козырев заверил, что самочувствие Брагина в норме. СМИ цитируют слова Козырева о том, что СКА провёл большую работу в Новогорске. «Питерец.ру» отмечает, что «Локомотив» провёл достойную селекционную компанию, особенно усилив вратарскую линию. Однако 0:6 от СКА в первом же матче показали, что вратари у «Локомотива» хорошие только на бумаге (хотя кто знает, что было бы, если бы вместо Паскаля вышел Коновалов).