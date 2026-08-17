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Питерец.ру » Общество » Конкурс в магистратуру Герценовского университета достиг 50 заявлений на место

Конкурс в магистратуру Герценовского университета достиг 50 заявлений на место

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
Количество желающих поступить на бюджет в магистратуру РГПУ им. А. И. Герцена выросло на тысячу человек

Количество желающих поступить на бюджет в магистратуру РГПУ им. А. И. Герцена выросло на тысячу человек по сравнению с прошлым годом. Конкурс на отдельные направления составляет более 50 заявлений на место.

«Самый высокий спрос традиционно связан с педагогическими специальностями. Лидером стала программа «Экспертиза в образовании»: здесь конкурс составил более 50 человек на место. Большой спрос также зафиксирован на программы «Когнитивные исследования в образовании» (49 человек на место) и «Проектирование в образовании» (более 40)», — сообщил ректор Герценовского университета Сергей Тарасов.

В пятерку самых популярных вошли «Детская практическая психология», «Цифровая лингвистика», «Технологии обучения в лингвистическом образовании» и «Гражданское и образовательное право». На каждое из этих направлений претендуют более 20 абитуриентов на место. В список лидеров попали «Управление в образовании» (18 человек), «История» (16) и «Педагогика современной школы» (14).

По информации ответственного секретаря приемной комиссии РГПУ им. А. И. Герцена Ольги Кублицкой, всего в этом году вуз открыл 98 магистерских программ (73 очных и 25 заочных), из которых 60 относятся к педагогическим направлениям. Всего на места претендуют 5,2 тыс. человек. Это на тысячу абитуриентов больше, чем в прошлом году.

«Мы видим, что программы, связанные с экспертизой, когнитивными науками и цифровыми технологиями, попадают в зону высокой востребованности. Это ответ на запрос системы образования в специалистах, способных оценивать образовательные процессы», — сказала Ольга Кублицкая.

Приказы о зачислении на бюджетные места в магистратуру будут изданы 25 августа, для поступающих на платной основе — 29 августа.

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