В Петербурге изданы новые учебные пособия по пяти языкам коренных народов

Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена разработал и издал учебно-методические пособия по эвенкийскому, корякскому, вепсскому, нивхскому и эвенскому языкам и литературам. В 2027 году ожидается выход учебников по долганскому и нанайскому языкам и литературам, сообщила директор института Софья Урун.
Сегодня в институте преподают 19 языков коренных малочисленных народов, ежегодно выпускается более 50 специалистов.
В последние годы в институте народов Севера открылись языковые группы по редким языкам ‒ ижорскому, тофаларскому, сойотскому, нганасанскому, орочскому. В 2026 году в регионы отправились работать учителя по вепсскому, ненецкому, корякскому, долганскому, эвенкийскому, эвенскому, хантыйскому, мансийскому языкам.
Выпускники Герценовского университета востребованы в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где создана нормативно-правовая база поддержки и развития родных языков коренных народов. Так, на Ямале действует закон «О родных языках коренных малочисленных народов Севера» — на родных языках выходят газеты, журналы и учебная литература. В Югре закон обеспечивает социальную, экономическую и юридическую защиту языков. В Якутии язык признан уникальной ценностью и признаком нации. На Чукотке закон предусматривает совершенствование образования и меры стимулирования педагогов. В Хабаровском крае госпрограмма «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» ставит цель увеличить долю детей, изучающих родные языки, с 18% до 57%. Законы о языках коренных народов приняты также в Бурятии, Красноярском крае, на Камчатке, Сахалине, Алтае и в Магаданской области.
Родной язык играет ключевую роль в формировании этнической идентичности. Уже в 8–9 лет ребенок начинает четко идентифицировать себя со своей этнической группой, и язык становится одним из важнейших признаков этой принадлежности.
Институт народов Севера, учитывая эту социолингвистическую ситуацию, разрабатывает образовательные программы для студентов-билингвов и слабо владеющих родным языком при поддержке внутренних грантов РГПУ им. А. И. Герцена.