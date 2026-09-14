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В Петербурге изданы новые учебные пособия по пяти языкам коренных народов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
Новые учебные пособия по пяти языкам коренных народов изданы в Санкт-Петербурге

Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена разработал и издал учебно-методические пособия по эвенкийскому, корякскому, вепсскому, нивхскому и эвенскому языкам и литературам. В 2027 году ожидается выход учебников по долганскому и нанайскому языкам и литературам, сообщила директор института Софья Урун.

Сегодня в институте преподают 19 языков коренных малочисленных народов, ежегодно выпускается более 50 специалистов.

«Обучение родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока было организовано для представителей 20 регионов России. Это в том числе Сахалинская, Мурманская и Ленинградская области, Республики Саха (Якутия), Коми и Карелия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края и другие», — рассказала Софья Урун.

В последние годы в институте народов Севера открылись языковые группы по редким языкам ‒ ижорскому, тофаларскому, сойотскому, нганасанскому, орочскому. В 2026 году в регионы отправились работать учителя по вепсскому, ненецкому, корякскому, долганскому, эвенкийскому, эвенскому, хантыйскому, мансийскому языкам.

Выпускники Герценовского университета востребованы в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где создана нормативно-правовая база поддержки и развития родных языков коренных народов. Так, на Ямале действует закон «О родных языках коренных малочисленных народов Севера» — на родных языках выходят газеты, журналы и учебная литература. В Югре закон обеспечивает социальную, экономическую и юридическую защиту языков. В Якутии язык признан уникальной ценностью и признаком нации. На Чукотке закон предусматривает совершенствование образования и меры стимулирования педагогов. В Хабаровском крае госпрограмма «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» ставит цель увеличить долю детей, изучающих родные языки, с 18% до 57%. Законы о языках коренных народов приняты также в Бурятии, Красноярском крае, на Камчатке, Сахалине, Алтае и в Магаданской области.

«Регионы показывают примеры эффективной работы. Правительства уделяют большое внимание сохранению языков и культур, создавая условия для формирования этнической и гражданской идентичности. Наша задача — не просто сохранить языки, а сделать их живыми, востребованными. Мы готовим специалистов, которые владеют методикой преподавания и знают культуру своих народов», — подчеркнула директор института.

Родной язык играет ключевую роль в формировании этнической идентичности. Уже в 8–9 лет ребенок начинает четко идентифицировать себя со своей этнической группой, и язык становится одним из важнейших признаков этой принадлежности.

«Мы видим запрос на изучение родного языка как неотъемлемой части идентичности. Даже те группы, которые давно перешли на русский или якутский язык, сегодня проявляют интерес к своим корням. Например, эвенки Оленька сохранили оленеводство и полный комплекс материальной культуры. Сегодня местные жители ощущают большую потребность в изучении родного эвенкийского языка, приглашают носителей из других районов, разрабатывают проекты и программы», — сказала Софья Урун.

Институт народов Севера, учитывая эту социолингвистическую ситуацию, разрабатывает образовательные программы для студентов-билингвов и слабо владеющих родным языком при поддержке внутренних грантов РГПУ им. А. И. Герцена.

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