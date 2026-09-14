17 сентября на площадке «Узел» премьера спектакля «Жёлтая стрела» по повести Виктора Пелевина. Режиссер - София Капилевич.

Главный герой, Андрей, просыпается в поезде, по слухам несущемся к обрыву. Он единственный, кто осознаёт опасность. Остальные пассажиры не понимают его тревоги. Одни довольны своим местом в вагоне, другие смирились с судьбой, третьи цепляются за привычное из страха перед неизвестностью. Лишь загадочный пассажир про прозвищу Хан знает, чем на самом деле является поезд...

В ролях: Алексей Вдовин, Михаил Абрамов, Владимир Лесных, Владислав Мезенин и Анастасия Чеха.

Из отзыва:

«Жёлтая стрела» — спектакль, после которого хочется еще какое-то время побыть в его мире. Очень понравилось, как текст Пелевина оказался перенесен на сцену без ощущения, что литературу просто «пересказали». Здесь есть свой театральный язык, ритм, атмосфера и, главное, ощущение движения, из которого невозможно выйти. Спектакль одновременно увлекает и оставляет пространство для собственных мыслей».