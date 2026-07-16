Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия» в Петербурге

24 августа в концертном зале «Колизей» (Невский проспект, 100) выступит Эдвард Радзинский. Вечер, у которого нет сценария – кроме истории 16+

Иногда важно не знать заранее.

Потому что история, рассказанная по плану, похожа на лекцию.

Но история, которая рождается на сцене, – это встреча.

Авторские вечера Эдварда Станиславовича Радзинского именно такие. Без объявленных тем и заранее заданных маршрутов. Только живая мысль, память, интонация. И зал, который становится соучастником исторических событий.

В этот раз – заключительный вечер из цикла «Голоса сквозь столетия» в Петербурге.

Особое настроения и попытка услышать, как прошлое говорит с настоящим.

24 августа – «Голоса сквозь столетия». И снова финал цикла. Но с другим фокусом: не события, а голоса. Те, что не исчезли, а лишь изменили форму и продолжают звучать, если вслушаться.

Каждый вечер становится разговором, который невозможно повторить.

И невозможно воспроизвести потом.

Если вы уже были, то вы знаете: это не программа, которую можно посмотреть.

Это опыт, в который либо входишь, либо упускаешь.

Если еще нет – возможно, стоит начать именно сейчас. С того самого момента, когда ничего не объявлено, кроме самого главного: будет интересно думать.

Концертный зал «Колизей», Невский проспект, 100

Начало в 19.00