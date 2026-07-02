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Эдвард Радзинский вновь выступит в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Когда история говорит вслух: Эдвард Радзинский вновь выступит в Петербурге

Июль в Петербурге завершается событием, которое трудно заранее описать привычным языком афиши. У авторских вечеров Эдварда Станиславовича Радзинского нет заранее объявленной темы, нет подробного плана и почти невозможно предугадать маршрут, по которому пойдет разговор. Именно поэтому многие возвращаются снова.

1 июля такой вечер прошел в московском Концертном зале имени Чайковского. Зал был полон. И это, пожалуй, лучше любых определений говорит о самом формате: спустя десятилетия работы с историей Радзинский по-прежнему собирает слушателей не громкими именами героев и не обещанием сенсаций, а редким умением превращать прошлое в живой разговор.

В Санкт-Петербурге впереди две заключительные встречи циклов: «Встречаясь с тайнами истории» –27 июля, «Голоса сквозь столетия» – 24 августа. Обе программы пройдут в концертном зале «Колизей».

Тех, кто приходит впервые, нередко удивляет одна особенность: здесь нет ощущения лекции. Исторические персонажи перестают быть бронзовыми фигурами из учебника, события – последовательностью дат, а известные сюжеты неожиданно обретают человеческую интонацию. В какой-то момент становится не так важно, о ком именно сегодня пойдет речь. Гораздо важнее – как рождается сам рассказ.

Наверное, поэтому каждый вечер оказывается непохожим на предыдущий. Его невозможно воспроизвести по памяти или пересказать тому, кто не был в зале. Он существует только один раз – в том времени, которое разделяют рассказчик и слушатели.

Авторские вечера Эдварда Радзинского пройдут 27 июля и 24 августа в концертном зале «Колизей» (Невский пр., 100).

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