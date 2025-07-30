Открытие выставки "Память, застывшая в камне. Битва за Ленинград"

В музейно-выставочном центре "Россия — Моя история" 8 августа в 15:00 откроется выставка под названием "Память, застывшая в камне. Битва за Ленинград".

Данная экспозиция посвящена истории возведения мемориальных сооружений, призванных увековечить подвиг солдат, партизан, а также мирных граждан, павших в период Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Ядром экспозиции являются архивные материалы, повествующие о процессе создания памятников и мемориальных ансамблей, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в различные исторические периоды.

Организатором данного выставочного проекта является Архивный комитет и Центральный государственный архив кинофотофонодокументов.

Выставка будет открыта для посещения до 7 сентября.

Посещение выставки осуществляется на безвозмездной основе.