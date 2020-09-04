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Питерец.ру » Культура » Выставка «Воздушный мост Жизни» в Историческом парке

Выставка «Воздушный мост Жизни» в Историческом парке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Воздушный мост Жизни»

8 сентября в 17.00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Воздушный мост Жизни».

Выставка расскажет о том, как при помощи авиации блокадный Ленинград снабжали продовольствием и всем необходимым для обеспечения жизни горожан, а также эвакуировали людей.

В начале сентября 1941 года начался поиск способов снабжения осажденного города и фронта продовольствием. Одним из возможных путей был признан «воздушный мост» - регулярное авиасообщение между Ленинградом и «большой землей».

Основные задачи, маршруты и планы «воздушного моста» были сформулированы в распоряжении Военного Совета Ленинградского фронта от 13 сентября 1941 года. Эта дата является отправной точкой его деятельности.

Для обеспечения «воздушного моста» были построены новые аэродромы, в том числе, ложные. Каждый самолет с грузом сопровождали истребители и бомбардировщики, которые должны были отражать атаки и отвлекать внимание вражеской авиации. Основным самолетом, с помощью которого производились перевозки, являлся ПС-84, или «дуглас».

В период действия «воздушного моста» с сентября по декабрь 1941 года было совершено 3115 рейсов по маршруту в Ленинград и обратно. Из 32 летчиков в живых остались лишь 4…

Среди экспонатов выставки - элементы обмундирования летчиков, бомбы, авиаснаряды, боеприпасы, документы, фотографии, награды.

Партнеры проекта: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга, Филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни».

Выставка продлится до 28 сентября 2020 года.

Вход на выставку свободный.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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