ента новостей

19:50
Общественники просят власти города сохранить граффити с изображением Портновой, Цоя и Бодрова
19:47
На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
19:45
Выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»
19:42
Урок пожарной безопасности для никольских дошколят
13:17
Лиза Лесных — «ИЗ ПАЛОЧЕК И КРУЖОЧКОВ»
13:13
Алексей Смирнов - «Тактильность»
13:11
Выставка работ Анастасии Денисовой - «Нарисованный город»
12:40
В Петербурге пенсионер совершил убийство двух человек
12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
09:53
Что же рубль?
09:22
Мошенники стали активнее
23:56
Нулевая ничья с «Локомотивом» лишила «Зенит» лидерства в таблице РПЛ
00:11
«Спартак» наконец-то обыграл «Арсенал» и смог опередить «Зенит»
09:18
Миллион самозанятых
08:55
Набор первоклассника подорожал
23:33
«Авангард» стал победителем турнира имени Пучкова, СКА – второй
19:31
Петербурженки устроили заплыв на надувных матрасах в центре города
19:29
Петербургским больницам нужна донорская кровь!
14:58
В Ленобласти обнаружили алкоголь с поддельными специальными марками
14:54
Полицейские Фрунзенского района задержали автоугонщиков
14:48
В Петербурге обезвредили карманницу
14:43
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
14:42
На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
14:39
В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении салона сотовой связи
14:37
В Петербурге задержали группу квартирных воров
14:33
Пожарный номер 01!
08:56
Почему Путин поддержал Лукашенко
08:30
Самая высокая смертность по коронавирусу
23:53
Поражение «Зенита» от «Динамо» - холодный душ и стимул к новым победам
11:45
В Ленобласти по горячим следам раскрыли кражу со счета пенсионера
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»

Выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»

0
44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» откроется мультимедийная выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»

3 сентября 2020 года в 17.00 в Историческом парке «Россия – моя история» (в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития») откроется мультимедийная выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Она рассказывает об испанцах-республиканцах – ополченцах, летчиках, партизанах, плечом к плечу с советским народом воевавших против немецко-фашистских захватчиков на фронтах и в тылу врага в ходе Ленинградской битвы.

Более 150 испанцев – опытных бойцов, прошедших гражданскую войну в Испании 1936-1939 гг., и испанских «детей войны» старшего возраста, воспитывавшихся в детских домах Ленинграда, защищали с оружием в руках город на Неве.

Более 70 из них пали смертью храбрых.

Это первая подобная выставка в России, которая объединяет в себе разрозненные до недавнего времени, а также вновь выявленные документальные свидетельства об участии испанцев в Ленинградской битве – самой продолжительной (10 июля 1941 г. – 9 августа 1944 г.) и кровопролитной (потери с советской стороны составили около 4 млн. человек убитыми и ранеными) Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлены материалы, касающиеся бойцов советско-испанского партизанского отряда особого назначения им. К. Е. Ворошилова под командованием Франциско Гульона, добровольцев Ленинградской армии народного ополчения и летчиков. Многие документы демонстрируются впервые.

Выставка имеет свое начало, но не имеет завершения. Планируется, что экспозиция будет постоянно пополняться новыми поступлениями. В том числе, материалами информационного агентства России ТАСС, посвященными участию испанцев в обороне Ленинграда.

Организаторы выставки: Исторический парк «Россия – моя история»; информационное агентство России ТАСС; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Испанский центр в Москве; Ассоциация летчиков-республиканцев (A.D.A.R.) (Испания).

Партнер выставки - Ассоциация «Архивы Гражданской войны, интернациональных бригад, детей войны, Сопротивления и испанской эмиграции» (AGE) (Испания).

Выставка продлится до 17 сентября 2020 г.

Для ее посещения необходимо приобрести билет в экспозицию «Санкт-Петербург. История развития».

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-01-2019, 15:59
Выставка «Во имя жизни. Спасенное детство»
23-04-2019, 15:00
Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»
20-08-2020, 15:57
В Историческом парке пройдет «Диктант Победы»
11-11-2019, 14:28
Выставка, посвященная освобождению Европы от фашизма!
29-04-2019, 15:24
День Победы в Историческом парке
25-08-2020, 12:20
В Историческом парке откроется выставка «Память поколений»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
70
Вчера, 12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
161
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
207
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
297
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
Наверх