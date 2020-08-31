3 сентября 2020 года в 17.00 в Историческом парке «Россия – моя история» (в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития») откроется мультимедийная выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Она рассказывает об испанцах-республиканцах – ополченцах, летчиках, партизанах, плечом к плечу с советским народом воевавших против немецко-фашистских захватчиков на фронтах и в тылу врага в ходе Ленинградской битвы.

Более 150 испанцев – опытных бойцов, прошедших гражданскую войну в Испании 1936-1939 гг., и испанских «детей войны» старшего возраста, воспитывавшихся в детских домах Ленинграда, защищали с оружием в руках город на Неве.

Более 70 из них пали смертью храбрых.

Это первая подобная выставка в России, которая объединяет в себе разрозненные до недавнего времени, а также вновь выявленные документальные свидетельства об участии испанцев в Ленинградской битве – самой продолжительной (10 июля 1941 г. – 9 августа 1944 г.) и кровопролитной (потери с советской стороны составили около 4 млн. человек убитыми и ранеными) Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлены материалы, касающиеся бойцов советско-испанского партизанского отряда особого назначения им. К. Е. Ворошилова под командованием Франциско Гульона, добровольцев Ленинградской армии народного ополчения и летчиков. Многие документы демонстрируются впервые.

Выставка имеет свое начало, но не имеет завершения. Планируется, что экспозиция будет постоянно пополняться новыми поступлениями. В том числе, материалами информационного агентства России ТАСС, посвященными участию испанцев в обороне Ленинграда.

Организаторы выставки: Исторический парк «Россия – моя история»; информационное агентство России ТАСС; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Испанский центр в Москве; Ассоциация летчиков-республиканцев (A.D.A.R.) (Испания).

Партнер выставки - Ассоциация «Архивы Гражданской войны, интернациональных бригад, детей войны, Сопротивления и испанской эмиграции» (AGE) (Испания).

Выставка продлится до 17 сентября 2020 г.

Для ее посещения необходимо приобрести билет в экспозицию «Санкт-Петербург. История развития».