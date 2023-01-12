ента новостей

13:12
Доходный дом петербургского издателя Николая Карабасникова обрёл статус памятника регионального значения
12:48
Более 3700 детских писем и открыток отправлено в 2022 году из Петербурга участникам СВО
12:43
«Поезд Победы» прибыл в город воинской славы Гатчину
12:42
День работника прокуратуры Российской Федерации
12:39
«Городским властям дела нет»: блокадница Немышева рассказала о безразличии Смольного к ветеранам
12:08
Задержали подозреваемого в инциденте с каретой повозкой на Дворцовой площади
12:04
Выставка, приуроченная к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, откроется в Историческом парке
12:03
На территории Дачи Чернова может появиться аналог московского Зарядья
11:55
В результате взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана погибли по меньшей мере 5 человек
11:01
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела аферистам более 4,5 миллионов рублей
10:05
В Ломоносовском районе кроссовер столкнулся с мусоровозом. Пострадал 3-летний пассажир иномарки
09:57
В Парголово 13-летняя девочка выпрыгнула из окна квартиры на 4-м этаже
09:50
Под Лодейным Полем иномарка столкнулась с большегрузом
09:44
Под Кингисеппом «Газель» съехала с дороги в кювет и перевернулась
09:24
Появятся новые уборочные машины
09:21
Что делать с постновогодней депрессией
09:18
Нефть превысит отметку 100$
18:55
Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в реанимации в тяжёлом состоянии
17:51
Полицейские Петербурга и Ленобласти приняли эстафету акции МВД России «Полицейский Дед Мороз»
15:01
В Шушарах открыта новая перехватывающая парковка
13:22
Житель Красного села выращивал в квартире коноплю
13:08
В Ленобласти в ДТП пострадало пять человек
12:44
В Петербурге полицейские устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего подростка
12:40
В Курортном районе задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве своего сына
12:21
4-й ежегодный краеведческий диктант «Приближая Победу»
11:28
В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80»
10:06
Медведев – преемник Путина?
10:03
В Ленобласти в деревне Колодно после пожара обнаружили обгоревшее тело
09:50
В Ленобласти из дома священика украли сейф с 1,6 млн рублей
09:46
Кардинал Джордж Пелл скончался в возрасте 81 года
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка, приуроченная к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, откроется в Историческом парке

Выставка, приуроченная к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, откроется в Историческом парке

0
50
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Выставка, приуроченная к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, откроется в Историческом парке

17 января в 15:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Ленинградский альбом», которая пройдет в рамках ежегодного историко-патриотического проекта «Расскажи мне о войне».

Выставка приурочена к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда и представит уникальные артефакты — детские рисунки времен Великой Отечественной войны, подлинные исторические документы, фотографии, предметы материальной культуры. Предметный ряд будет дополнен визуальными мультимедийными решениями.

Благодаря образцам детского художественного творчества, многие из которых будут представлены впервые, создатели экспозиции смогли реконструировать образ и дух времени, дух нации, частью и выражением которой были авторы рисунков. Детский рисунок — это слепок времени, отражающий бесконечную веру детей в победу добра над злом, и потому экспонаты «Ленинградского альбома» являются уникальными документами, которые отражают жизнь и её восприятие ленинградскими детьми, пережившими войну.

Блокада Ленинграда – одно из страшнейших событий Великой Отечественной войны. Вскоре после ее начала Ленинград оказался в тисках вражеских армий. Гитлер полагал, что падение северной столицы СССР даст не только военный выигрыш – русские потеряют город, который имел для советского человека особый символический смысл. Битва за Ленинград, самая продолжительная в войне, длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г.

Партнеры проекта:

Государственный Русский музей, Музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Российская национальная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, библиотека «Музей книги блокадного города», Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, Тарский историко-краеведческий музей Омской области, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, школьные музеи Санкт-Петербурга, Пермского края, Омской области, коллекционеры.

Выставка будет расположена в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития» и продлится до 28 мая 2023 года.

Вход по билету в экспозицию «Санкт-Петербург. История развития».

Возрастное ограничение 6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-01-2022, 11:32
Выставка «СТОП-КАДР»
27-04-2021, 16:07
Исторический парк подарит горожанам праздничный концерт в честь Дня Победы!
14-01-2019, 15:59
Выставка «Во имя жизни. Спасенное детство»
28-12-2022, 09:04
В Петербурге пройдет более 160 мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда
31-08-2020, 19:45
Выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»
29-04-2019, 15:24
День Победы в Историческом парке

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 10:05
В Ломоносовском районе кроссовер столкнулся с мусоровозом. Пострадал 3-летний пассажир иномарки
0
60
Сегодня, 09:50
Под Лодейным Полем иномарка столкнулась с большегрузом
0
54
Сегодня, 09:44
Под Кингисеппом «Газель» съехала с дороги в кювет и перевернулась
0
189
Вчера, 13:08
В Ленобласти в ДТП пострадало пять человек
Наверх