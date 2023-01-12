Выставка, приуроченная к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, откроется в Историческом парке

17 января в 15:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Ленинградский альбом», которая пройдет в рамках ежегодного историко-патриотического проекта «Расскажи мне о войне».

Выставка приурочена к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда и представит уникальные артефакты — детские рисунки времен Великой Отечественной войны, подлинные исторические документы, фотографии, предметы материальной культуры. Предметный ряд будет дополнен визуальными мультимедийными решениями.

Благодаря образцам детского художественного творчества, многие из которых будут представлены впервые, создатели экспозиции смогли реконструировать образ и дух времени, дух нации, частью и выражением которой были авторы рисунков. Детский рисунок — это слепок времени, отражающий бесконечную веру детей в победу добра над злом, и потому экспонаты «Ленинградского альбома» являются уникальными документами, которые отражают жизнь и её восприятие ленинградскими детьми, пережившими войну.

Блокада Ленинграда – одно из страшнейших событий Великой Отечественной войны. Вскоре после ее начала Ленинград оказался в тисках вражеских армий. Гитлер полагал, что падение северной столицы СССР даст не только военный выигрыш – русские потеряют город, который имел для советского человека особый символический смысл. Битва за Ленинград, самая продолжительная в войне, длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г.

Партнеры проекта:

Государственный Русский музей, Музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Российская национальная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, библиотека «Музей книги блокадного города», Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, Тарский историко-краеведческий музей Омской области, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, школьные музеи Санкт-Петербурга, Пермского края, Омской области, коллекционеры.

Выставка будет расположена в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития» и продлится до 28 мая 2023 года.

Вход по билету в экспозицию «Санкт-Петербург. История развития».

Возрастное ограничение 6+