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Питерец.ру » Культура » Выставка «Они защищали тебя, Ленинград»

Выставка «Они защищали тебя, Ленинград»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Архивный комитет
В здании Архивного центра (Таврическая ул., д.39) для посетителей открыта выставка: «Они защищали тебя, Ленинград»

C 7 сентября 2020 года в здании Архивного центра (Таврическая ул., д.39) для посетителей открыта выставка: «Они защищали тебя, Ленинград».

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга демонстрирует подлинные документы и фотографии тяжелейших дней блокады. Экспозиция представлена документами, отражающими разные темы, связанные с подвигом жителей Ленинграда от начала войны до празднования Победы и памяти о подвиге Ленинградцев.

Особый интерес представляют документы, которые ранее были недоступны широкому кругу пользователей и были недавно рассекречены:

- сведения о заброске немецких агентов в тыл,

- справки о производстве медицинских препаратов в городе и полевой хирургии,

- постановления бюро Областного и Городского комитетов партии о технической маскировке стратегически важных объектов Ленинграда,

- фронтовые альбомы и др.

Среди экспонатов – награды, сохранившиеся в фондах архива. Прикоснувшись к прошлому через документы, каждый посетитель может почувствовать и осознать, какой была война, и кем были ее героические защитники. Большинство из представленных экспонатов демонстрируется впервые.

Режим работы: ежедневно с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Посещение выставки и экскурсионное обслуживание осуществляется только по предварительной записи по тел.: 241-56-79 (организованные группы до 3 чел.).

Убедительно просим соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы при посещении архивного учреждения (при себе обязательно иметь средства индивидуальной защиты). 

Источник: Архивный комитет Петербурга
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