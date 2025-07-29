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Выставка «Сказочные миры И.Я. Билибина»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Петербурге откроется выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина

В арт-центре, расположенном в культурном квартале "Брусницын" в Санкт-Петербурге (Кожевенная линия, дом 30, 3-й этаж), состоится открытие выставки под названием "Сказочные миры И.Я. Билибина". Экспозиция представит свыше ста оригинальных работ художника, среди которых особое место занимает серия "Сказки", пользующаяся популярностью на протяжении столетия. Посетить выставку можно будет в период с 1 августа по 5 октября 2025 года.

По словам Анастасии Ворониной-Даринцевой, директора музея дизайна "Основа", Иван Яковлевич Билибин являлся выдающимся деятелем своей эпохи, новатором в области российской графики, полиграфии и книжной иллюстрации. Он рассматривал книгу как целостное произведение, в котором иллюстрация и текст образуют единую гармоничную систему. Билибин разрабатывал уникальные шрифтовые гарнитуры для каждой книги. Его узнаваемый стиль, основанный на традициях народного искусства и неорусского стиля с его орнаментальностью и декоративностью, характеризуется мастерской прорисовкой орнаментов, одежды и предметов быта допетровской эпохи.

На выставке будет представлено более ста произведений Ивана Билибина из собрания музея, включая иллюстрации к русским сказкам, эскизы к театральным постановкам и открытые письма, созданные на основе архитектурных и этнографических зарисовок. Формирование этой коллекции осуществлялось на протяжении нескольких лет и продолжается по настоящее время.

В коллекции музея дизайна "Основа" представлены известные иллюстрации к былине "Вольга", а также акварель 1902 года, принадлежавшая почетному консулу России в Италии, Альберто Сандретти. Широкой публике Билибин известен по иллюстрациям к сказкам Пушкина, в частности, его рисунки к "Сказке о царе Салтане" легли в основу одноименного советского мультфильма. В собрании музея также находится гравюра "Руслан и Голова" из "Руслана и Людмилы", полученная от внучки Министра культуры РСФСР, и редкая афиша к русскому балету Сергея Дягилева "Гуляние на празднике Ярилы" 1936 года с надписью, указывающей на анонс Третьего сезона Русских балетов в Королевском театре в Ковент-Гардене (Лондон).

01 августа – 05 октября

Арт центр в Культурном квартале БРУСНИЦЫН

Кожевенная линия д.30, на входе в арку сразу направо, на 3 этаж

ежедневно 12.00 — 21.00

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