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Питерец.ру » Культура » Выставка «Печатная графика и искусство книг»,

Выставка «Печатная графика и искусство книг»,

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПбГУ
В Музее В. В. Набокова СПбГУ пройдет выставка графических работ из коллекций петербуржцев

5 июня в 17:00 состоится открытие выставки под названием «Печатная графика и искусство книги». На выставке будут представлены графические произведения из частных коллекций. Среди участников мероприятия заявлены: директор Музея В. В. Набокова СПбГУ Андрей Аствацатуров, искусствовед и коллекционер Николай Кононихин, художник и коллекционер Юрий Штапаков, коллекционеры Кирилл Авелев, Александр Андрущенко, Борис Файзуллин, а также куратор выставки Кирилл Дацук, специалист Музея В. В. Набокова СПбГУ.

Выставка посвящена истории петербургской школы книжной графики и выдающимся мастерам, работавшим в области печатной иллюстрации. Посетители увидят редкие, экспонируемые впервые, работы из частных собраний, демонстрирующие как книжные иллюстрации, так и образцы печатной графики в целом. Будет представлена эволюция петербургской традиции иллюстрирования книг за 125-летний период, начиная с творчества Валентина Серова и до современных художников.

Изначально для создания иллюстраций в печатных изданиях использовались ксилография, гравюра резцом, офорт, а затем и литография. Эти техники оказали влияние на формирование эстетики книги и ее современного облика. В свою очередь, развитие печатной графики в техническом и эстетическом плане было обусловлено задачами, которые ставила перед художниками книжная индустрия.

Источник: СПбГУ
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