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Питерец.ру » Культура » В Ленобласти откроется выставка о русских «лафавьерцах»

В Ленобласти откроется выставка о русских «лафавьерцах»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Экспозиция «Русский холм в лицах» откроется к 150-летию Александра Куприна и 140-летию Саши Черного.

Когда-то писатель и поэт волею судеб оказались в городке на Лазурном берегу Франции. Рядом располагался необитаемый пляж Ла Фавьер, который и облюбовали выходцы из России – побережье напоминало им Крым. Кроме них здесь бывали баронесса Людмила Врагнель, художник Иван Билибин, политик Павел Милюков, химик Александр Титов и другие яркие представители русской эмигрантской среды.

Выставка рассказывает о замечательных русских «лафавьерцах», о событиях и судьбах, о тоске по Родине и радости общения с соотечественниками вдали от России. Материалы дополняют пространство постояннодействующей выставки музея, посвященной жизни и творчеству Ивана Билибина и Александры Щекатихиной-Потоцкой. Это фотографии из цифрового архива музея и его фондов, а также воспоминания обитателей «русского холма». Многие фотографии посетители смогут увидеть впервые.

Выставка в Ивангородском художественном музее открыта для посещения с 15 октября до 15 ноября 2020 года.

Источник: Администрация Ленобласти
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