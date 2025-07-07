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Питерец.ру » Культура » Обновленная выставка "Романовы" ждет юных любителей истории России

Обновленная выставка "Романовы" ждет юных любителей истории России

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
За два месяца работы обновленной экспозиции "Романовы" ее посетило более 47 тысяч человек

Главными и наиболее заинтересованными участниками экскурсий стали учащиеся школ. Период летних каникул не стал препятствием для получения новой информации о выдающейся династии, так как с начала летнего сезона музейно-выставочный центр "Россия - Моя история" активно посещают группы школьников из летних лагерей Санкт-Петербурга.

Объединить отдых с получением знаний, которые непременно будут полезны на уроках истории, – задача сложная! Однако современные игровые методы, познавательные конкурсы, хронологические таблицы и обновленная визуальная инфографика, представленная в красочном оформлении с использованием CGI-графики и новейших подходов к удобству использования, творят удивительные вещи! Освоение истории России превращается в захватывающее занятие, которое сопровождается благосклонными взглядами российских императоров, улыбающихся с больших экранов.

Углубление в эпоху правления известной династии успешно осуществляется и благодаря повествованию квалифицированных экскурсоводов, обладающих умением находить общий язык с молодыми посетителями.

Если вы еще не определились, как сделать наше прохладное петербургское лето насыщенным, запоминающимся и познавательным, приглашаем вас вместе с детьми в Исторический парк "Россия - Моя история", расположенный по адресу: улица Бассейная, 32.

Посещение выставки «Романовы» бесплатно до конца осени 2025 года.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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