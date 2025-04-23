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Питерец.ру » Культура » В Историческом парке «Россия – Моя история» откроется обновленная экспозиция «Романовы»

В Историческом парке «Россия – Моя история» откроется обновленная экспозиция «Романовы»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
Обновлённую выставку «Романовы» в Историческом парке «Россия – Моя история» можно посетить бесплатно

29 апреля 2025 года в музейно-выставочном центре "Россия - Моя история" откроется обновленная экспозиция "Романовы".

В 2025 году по поручению Президента РФ Владимира Путина проект "Россия – Моя история" стал частью нацпроекта "Молодежь и дети" федерального проекта "Мы вместе", реализация которого продлится до 2030 года. Возможности федерального проекта позволяют в ответ на сформулированный запрос молодежи России создать новое мультимедийное содержание исторических парков. Так, экспозиционный бестселлер цикла, выставка "Романовы", изменившая в 2013 году представление об историческом просвещении в стране, предстанет в новом свете.

В цифровом пространстве в течение года поэтапно появятся эффектные игровые механики, новые научные и популярные факты, познавательные викторины для школьников, дополнятся купольные и панорамные залы. Описания событий, карты, хронологические ленты и обновленная визуальная инфографика предстанут в ярком оформлении с использованием СGI-графики и современных подходов к удобству пользования (юзабилити). На первом из трех этапов в залах экспозиции уже обновлена Лента времени, дополнены новые интересные факты, появился раздел "В этом зале вы узнаете".

Такой виток развития цифрового проекта обусловлен растущей популярностью исторических парков, где только за 2024 год охвачена широкая аудитория – более 4,5 миллионов человек и проведены десятки тысяч полезных и востребованных мероприятий.

Новый экспозиционный контент станет основой для внедрения современных образовательных и просветительских программ в экскурсионную и проектную деятельность исторических парков проекта.

Выставка посвящена правлению династии Романовых. Экспозиция рассказывает о трех столетиях истории нашей страны, во время которых она пережила великие события: освоение Сибири и Дальнего Востока, воссоединение Руси и Украины, основание новой столицы – Петербурга, победу над Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов, отмену крепостного права, небывалые культурный, научно-технический и индустриальный подъемы и многое другое.

Вход в экспозицию СВОБОДНЫЙ!

В Историческом парке «Россия – Моя история» откроется обновленная экспозиция «Романовы»

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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