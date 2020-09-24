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Питерец.ру » Культура » Исторический парк дарит гостям города бесплатный билет!

Исторический парк дарит гостям города бесплатный билет!

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43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Во Всемирный день туризма, исторический парк «Россия – моя история» приглашает гостей Петербурга бесплатно посетить одну из экспозиций на выбор

27 сентября, во Всемирный день туризма, музейно-выставочный центр «Россия – моя история» приглашает гостей северной столицы бесплатно посетить одну из экспозиций на выбор.

В этот день каждый посетитель при предъявлении документа, подтверждающего проживание в любом населенном пункте, за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может воспользоваться правом бесплатно побывать в одном из мультимедийных залов.

Исторический парк «Россия – моя история» представлен тремя постоянными выставочными пространствами «Рюриковичи. Романовы», «ХХ век» и «Санкт-Петербург. История развития», в которых можно познакомиться с историей России с момента основания до наших дней. Историческая летопись представлена при помощи мультимедиаоборудования, интерактивного контента, инсталляций, декораций и манекенов.

В настоящее время в центре проходит несколько временных тематических выставок, подробно о которых можно узнать на сайте myhistorypark.ru

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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