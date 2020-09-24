Исторический парк дарит гостям города бесплатный билет!

27 сентября, во Всемирный день туризма, музейно-выставочный центр «Россия – моя история» приглашает гостей северной столицы бесплатно посетить одну из экспозиций на выбор.

В этот день каждый посетитель при предъявлении документа, подтверждающего проживание в любом населенном пункте, за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может воспользоваться правом бесплатно побывать в одном из мультимедийных залов.

Исторический парк «Россия – моя история» представлен тремя постоянными выставочными пространствами «Рюриковичи. Романовы», «ХХ век» и «Санкт-Петербург. История развития», в которых можно познакомиться с историей России с момента основания до наших дней. Историческая летопись представлена при помощи мультимедиаоборудования, интерактивного контента, инсталляций, декораций и манекенов.

В настоящее время в центре проходит несколько временных тематических выставок, подробно о которых можно узнать на сайте myhistorypark.ru