«Романовы кистью особенных»: Исторический парк приглашает на открытие новой выставки и увлекательный мастер-класс

1 ноября в 14:00, состоится торжественное открытие выставки «Романовы кистью особенных» — уникальный взгляд на великие исторические личности через призму особенного воображения. Картины, созданные талантливыми художниками с ограниченными возможностями здоровья — подопечными ПНИ №9, открывают перед зрителями уникальный мир восприятия исторической эпохи. Каждый холст оживает под кистью художников, для которых создание произведения искусства — это не просто процесс, а способ самовыражения и преодоления.

Экспозиция состоит из портретов правителей династии Романовых, от Михаила Фёдоровича до Николая II. Выставка не только знакомит с наследием Романовых, но и подчеркивает важность инклюзии в искусстве. Здесь каждый портрет становится памятником далекому прошлому и символом силы духа, креативности и стойкости, напоминая, что искусство не знает границ.

Выставка будет работать с 1 по 24 ноября.

Вход свободный!