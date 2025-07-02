Фестиваль «Окна открой!» – 2025

На музыкальном фестивале «Окна Открой» выступят: Алиса, Вадим Самойлов (известный по участию в «Агата Кристи»), «Сурганова и Оркестр», группа «Калинов мост», коллектив «Пилот», команда F.P.G., ансамбль «Тайм-Аут», «Trubetskoy», представители группы «Сектор Газа», Ирина Клинских (старшая дочь Юрия Хоя), участники проекта «Сектор Газовой Атаки», Константин Кулясов из «Анимации», «Бригадный подряд», группа «Виктор», «Ангел НеБес», «Разные люди» и другие музыканты.

Ожидается участие как восходящих музыкальных коллективов, так и признанных хедлайнеров.

22-й по счету музыкальный фестиваль «Окна Открой» развернется в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива, начиная с 11:00.

На сцене фестиваля выступят известные представители рок- и панк-сцены, без которых не обходится ни один крупный российский рок-фестиваль, а также приглашенные гости, лауреаты прошлых лет и победители отборочных туров из различных регионов России.

Посетителей ждет десятичасовой марафон живой музыки. В программе предусмотрены интерактивные перформансы, театральные постановки, развлекательные игры и конкурсы. Будут организованы торговые зоны с продуктами питания и атрибутикой рок-культуры, а также специальная площадка для маленьких гостей.

Фестиваль, существующий более 20 лет, пользуется авторитетом в рок-среде и стал площадкой для становления многих молодых музыкантов. На его сцене выступали «Алиса», «Король и Шут», «АукцЫон», «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и «Ю-Питер», «Пикник», «Ва-БанкЪ», «Разные люди», «Пилот», Гарик Сукачев, «Чайф» и другие.

«Окна Открой» — это стиль и дух ленинградского рок-клуба, жюри из известных рокеров и передача опыта новым командам. Фестиваль направлен на поиск и поддержку молодых талантов и лидеров.

Он предоставляет уникальную возможность увидеть на одной площадке лучших представителей российской рок-культуры и молодые коллективы.

Евгений Мочулов, генеральный продюсер фестиваля, подчеркивает важность формирования ответственного отношения к миру и исторической памяти.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Окна Открой!» состоится 9 августа 2025 года в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Начало в 11:00.