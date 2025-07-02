VI Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ»

По благословению преосвященнейшего Мстислава Епископа Тихвинского и Лодейнопольского VI международный кинофестиваль «Под Покровом Божьей Матери Тихвинская» откроет свои двери с 5 по 14 октября 2025 года в городе Тихвин. Как и в прошлые годы, проводить мероприятие и награждать победителей конкурса духовно-нравственного киноискусства будут на площадке Дворца культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.

Прием заявок на конкурс уже стартовал и продлится до 15 августа 2025 года. Тема Кинофестиваля 2025 года: «ЗА ВЕРУ, СЕМЬЮ И ОТЕЧЕСТВО!» — аллюзия к дореволюционному воинскому девизу «За Веру, Царя и Отечество!». Три составные части этого девиза стали неотъемлемой частью русского самосознания. В манифесте императора Николая I, опубликованном 14 марта 1848 года в связи с новой революцией во Франции, говорилось: «Мы удостоверены, что всякий Русский, всякий верноподданный Наш, ответит радостно на призыв своего Государя; что древний наш возглас: за Веру, Царя и Отечество, и ныне предукажет нам путь к победе: и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем: С нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог!».

В современной жизни – одна из главных ценностей человечества – СЕМЬЯ! Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа, сохраняются и передаются от старшего поколения к младшему нравственные, культурные и духовные ценности, растут счастливые дети, формируется основа нашего будущего!

И взяв за основу прославленный русский девиз, мы восклицаем: «ЗА ВЕРУ, СЕМЬЮ И ОТЕЧЕСТВО»! Мы предлагаем творческой части российского общества, режиссёрам, сценаристам, авторам направить свои умения и талант в дело создания кино о духовных ценностях, истории, традициях, семье, национальных героях, что бы, с помощью киноискусства объединить духовными скрепами общество современной России!

Подать заявку можно на сайте https://tikhvin-fest.ru

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московского Патриархата Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира» при поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

Соорганизатор- Государственный драматический Театр «На Литейном»

Партнёры фестиваля: