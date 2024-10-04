Открытие V Международного Кинофестиваля духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ» в г. Тихвин. Расписание.

По благословению преосвященнейшего Мстислава Епископа Тихвинского и Лодейнопольского фестивальные события пройдут на гостеприимной уютной площадке Дворца культуры имени Н.А.Римского-Корсакова с 05 по 14 октября 2024 г.
05-10 октября – предварительные показы на дополнительных площадках Фестиваля в социокультурном центре «Тэффи», в духовно-просветительском Центре «Воскресение»;
11 октября 2024 г. состоится просмотр кино и анимационных фильмов на Детской секции Кинофестиваля.
С 12 октября по 14 октября в фойе Дворца будет работать выставка-реплика Киностудии «Ленфильм «Жизнь-Кино», посвященная жизни и творчеству классика отечественного кино кинорежиссера Виталия Мельникова. 12 октября выставку откроет известный петербургский журналист, сценарист, писатель, автор 20 книг Анатолий Аграфенин.
12 октября пройдёт пресс-конференция и состоится торжественное открытие Кинофестиваля с участием почётных гостей, известных артистов и исполнителей, симфонический оркестр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи под руководством М.С. Голикова, мужской хор Христорождественского подворья Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.
Специальные гости кинофестиваля – заслуженный артист России Борис Галкин и певица Инна Разумихина, заслуженная артистка России Галина Бокашевская.
В концертном зале:
13 октября – с 09.00 - 14.00 Фестивальная программа
14.00 -творческая встреча с российским актёром театра, кино и телевидения Сергеем Перегудовым.
С 14.00-21.00 продолжение просмотра Фестивальных фильмов
В Кинозале:
18.00 - премьерный показ фильма «Крест» и творческая встреча с режиссером фильма Сергеем Дебижевым.
14 октября
– Праздничная Литургия «Покров Пресвятой Богородицы» в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре;
– Праздничная Церемония награждения победителей во Дворце культуры им. Н.А.Римского-Корсакова с участием Архиерейского Хора Тихвинской Епархии;
– Творческий вечер популярного российского артиста и исполнителя Дмитрия Певцова в сопровождении инструментальной группы «Певцовъ-оркестр».
РАСПИСАНИЕ
5-10 октября
Предпоказы фестивальных фильмов на дополнительных площадках
Библиотека-социокультурный центр «Тэффи» (Тихвин, микрорайон 4, дом 39) Духовно-просветительский центр «Воскресение» (Тихвин, Знаменская ул., д.9) Духовно-просветительский центр «Андреевский» (Волхов, Кировский пр., д.20б) Детская воскресная школа Храма св.блж. Ксении Петербургской (пос. Приладожский, д.4) Духовно-просветительский центр при храме святых апостолов Петра и Павла, г.Лодейное Поле
11 октября
15.00 – 17.00 Детская секция Кинофестиваля
Место проведения: Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин, ул. Карла Маркса, 30
12 октября
14.00 Пресс-конференция
17.00 Открытие выставки-реплики Киностудии «Ленфильм «Жизнь-Кино»
17.45 Молебен
18.00 Открытие кинофестиваля
Место проведения: Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин, ул. Карла Маркса, 30
13 октября
09.00 – 14.00, 15.30 – 21.00 Фестивальная программа. Встречи с режиссерами
14.00 – 15.30 Творческая встреча с актером театра и кино Сергеем Перегудовым
В Кинозале:
18.00 Творческая встреча с советским и российским кинорежиссером, сценаристом, актером, художником, педагогом Сергеем Дебижевым
Просмотр премьерного фильма «Крест»
Место проведения: Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин, ул. Карла Маркса, 30
14 октября
10.00 Праздничная Литургия.
Место проведения: Богородичный Успенский мужской монастырь Тихвин, Тихвинская ул.д.1
18.00 Церемония награждения, закрытие кинофестиваля.
Место проведения: Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин, ул. Карла Маркса, 30
Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московского Патриархата Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира» при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».
Партнёры фестиваля:
Союз Кинематографистов России Киностудия Ленфильм Императорский Фарфоровый завод Группа компаний «Интерсервис» Президентская Библиотека им. Б.Н.Ельцина Высшая школа режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга Ассоциация «Детский контроль», Библиотека «Тэффи» Духовно-просветительский центр «Воскресение» Школа искусств и телевидения «Лантан» Информационный партнер «ИМА-пресс»
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Президентский Фонд культурных инициатив @pfci.grants.
Кино любит Тихвин! Тихвин любит кино!