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Питерец.ру » Культура » Открытие V Международного Кинофестиваля духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ» в г. Тихвин. Расписание.

Открытие V Международного Кинофестиваля духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ» в г. Тихвин. Расписание.

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Опубликовал: Тихвинский кинофестиваль
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Фото:
tikhvin-fest.ru
По благословению преосвященнейшего Мстислава Епископа Тихвинского и Лодейнопольского фестивальные события пройдут на гостеприимной уютной площадке Дворца культуры имени Н.А.Римского-Корсакова с 05 по

По благословению преосвященнейшего Мстислава Епископа Тихвинского и Лодейнопольского фестивальные события пройдут на гостеприимной уютной площадке Дворца культуры имени Н.А.Римского-Корсакова с 05 по 14 октября 2024 г.

05-10 октября – предварительные показы на дополнительных площадках Фестиваля в социокультурном центре «Тэффи», в духовно-просветительском Центре «Воскресение»;

11 октября 2024 г. состоится просмотр кино и анимационных фильмов на Детской секции Кинофестиваля.

С 12 октября по 14 октября в фойе Дворца будет работать выставка-реплика Киностудии «Ленфильм «Жизнь-Кино», посвященная жизни и творчеству классика отечественного кино кинорежиссера Виталия Мельникова. 12 октября выставку откроет известный петербургский журналист, сценарист, писатель, автор 20 книг Анатолий Аграфенин.

12 октября пройдёт пресс-конференция и состоится торжественное открытие Кинофестиваля с участием почётных гостей, известных артистов и исполнителей, симфонический оркестр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи под руководством М.С. Голикова, мужской хор Христорождественского подворья Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.

Специальные гости кинофестиваля – заслуженный артист России Борис Галкин и певица Инна Разумихина, заслуженная артистка России Галина Бокашевская.

В концертном зале:

13 октября – с 09.00 - 14.00 Фестивальная программа

14.00 -творческая встреча с российским актёром театра, кино и телевидения Сергеем Перегудовым.

С 14.00-21.00 продолжение просмотра Фестивальных фильмов

В Кинозале:

18.00 - премьерный показ фильма «Крест» и творческая встреча с режиссером фильма Сергеем Дебижевым.

14 октября &nbsp;

– Праздничная Литургия «Покров Пресвятой Богородицы» в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре;

– Праздничная Церемония награждения победителей во Дворце культуры им. Н.А.Римского-Корсакова с участием Архиерейского Хора Тихвинской Епархии;

– Творческий вечер популярного российского артиста и исполнителя Дмитрия Певцова в сопровождении инструментальной группы «Певцовъ-оркестр».


РАСПИСАНИЕ

5-10 октября

Предпоказы фестивальных фильмов на дополнительных площадках

Библиотека-социокультурный центр «Тэффи» (Тихвин, микрорайон 4, дом 39) Духовно-просветительский центр «Воскресение» (Тихвин, Знаменская ул., д.9) Духовно-просветительский центр «Андреевский» (Волхов, Кировский пр., д.20б) Детская воскресная школа Храма св.блж. Ксении Петербургской (пос. Приладожский, д.4) Духовно-просветительский центр при храме святых апостолов Петра и Павла, г.Лодейное Поле

11 октября

15.00 – 17.00 Детская секция Кинофестиваля

Место проведения: Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин, ул. Карла Маркса, 30

12 октября

14.00 Пресс-конференция

17.00 Открытие выставки-реплики Киностудии «Ленфильм «Жизнь-Кино»

17.45 Молебен

18.00 Открытие кинофестиваля

Место проведения: Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин, ул. Карла Маркса, 30

13 октября

09.00 – 14.00, 15.30 – 21.00 Фестивальная программа. Встречи с режиссерами

14.00 – 15.30 Творческая встреча с актером театра и кино Сергеем Перегудовым

В Кинозале:

18.00 Творческая встреча с советским и российским кинорежиссером, сценаристом, актером, художником, педагогом Сергеем Дебижевым

Просмотр премьерного фильма «Крест»

Место проведения: Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин, ул. Карла Маркса, 30

14 октября

10.00 Праздничная Литургия.

Место проведения: Богородичный Успенский мужской монастырь&nbsp; Тихвин, Тихвинская ул.д.1

18.00 Церемония награждения, закрытие кинофестиваля.

Место проведения: Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин, ул. Карла Маркса, 30

Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московского Патриархата Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира» при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».

Партнёры фестиваля:

Союз Кинематографистов России Киностудия Ленфильм Императорский Фарфоровый завод Группа компаний «Интерсервис» Президентская Библиотека им. Б.Н.Ельцина Высшая школа режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга Ассоциация «Детский контроль», Библиотека «Тэффи» Духовно-просветительский центр «Воскресение» Школа искусств и телевидения «Лантан» Информационный партнер «ИМА-пресс»

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив&nbsp;Президентский Фонд культурных инициатив @pfci.grants.

Кино любит Тихвин! Тихвин любит кино!

Источник: Тихвинский кинофестиваль
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