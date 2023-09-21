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Питерец.ру » Культура » Стартовал конкурс художественного перевода «Высокое искусство» в статусе Герценовской олимпиады

Стартовал конкурс художественного перевода «Высокое искусство» в статусе Герценовской олимпиады

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Стартовал конкурс художественного перевода «Высокое искусство» в статусе Герценовской олимпиады

Стартовал прием заявок на конкурс художественного перевода «Высокое искусство», которому в этом году присвоен статус Герценовской олимпиады. Приём работ продлится до 14 октября включительно.

Конкурс проходит в рамках Фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте». Инициатором конкурса выступает Государственный литературный музей «ХХ век», организатором – Институт иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена.

Олимпиада проводится по четырем номинациям:

- художественный перевод прозы с немецкого языка на русский язык;

- художественный перевод прозы с французского языка на русский язык;

- художественный перевод прозы с испанского языка на русский язык;

- художественный перевод прозы с китайского языка на русский язык.

В этом году фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте», который ежегодно проводит Литературный музей «ХХ век», посвящен Максиму Горькому в честь его 155-летия, поэтому для перевода предлагаются тексты поэтов и писателей, которые общались с Горьким, переводили его произведения, состояли в переписке. Среди них Герхарт Гауптман, Ромен Роллан, Рубен Дарио, Чжэн Чжэндуо.

Конкурс предназначен для учащихся средних школ (10-11 классы), студентов средних специальных и высших учебных заведений Санкт-Петербурга.

Дипломанты Олимпиады могут получить дополнительные баллы в качестве учета индивидуальных достижений при поступлении в Институт иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена. Победители получат фирменные сувениры от Литературного музея «ХХ век».

Сроки проведения Конкурса – с 20 сентября до 14 октября 2023 года. Итоги конкурса планируется объявить 25 октября 2023 года, они будут опубликованы на сайте и в ВК-группе Литературного музея «ХХ век» и сайте Института иностранных языков им. А.И. Герцена. Награждение победителей состоится 27 октября 2023 года.

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