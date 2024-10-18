V Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ» в Тихвине завершился в День Покрова Божией Матери

Ежегодно кино-конкурс совершается по благословению преосвященнейшего Мстислава Епископа Тихвинского и Лодейнопольского – Президента Кинофестиваля.

Основные фестивальные события прошли на гостеприимной уютной площадке Дворца культуры имени Н.А.Римского-Корсакова с 11 по 14 октября 2024 г. предварительные показы прошли в Волховском, Кировском, Лодейнопольском и Тихвинском районах.

В этом году определённую самостоятельность получила Детская секция Фестиваля, было создано детское Жюри из участников не старше 16-ти лет.

Гостями Фестиваля были заслуженный артист России Борис Галкин и певица Инна Разумихина, заслуженная артистка России Галина Бокашевская, известный актёр театра и кино Сергей Перегудов, директор Ленфильма Эдуард Суворов, известный петербургский журналист и сценарист Анатолий Аграфенин, продюсер Ольга Аграфенина, режиссёр, сценарист и публицист Сергей Дебижев, председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, деятель русской православной церкви, креативный продюсер кинокомпании «Фома» Игорь Мещан, глава Администрации Тихвинского района Юрий Наумов, заместитель главы Елена Котова.

В адрес Фестиваля поступили видеообращения от Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, депутата Государственной думы Николая Бурляева.

Дневник событий Фестиваля:

11 октября прошел Детский показ с обсуждением работ ребятами из детского жюри, учащимися образовательных учреждений г.Тихвина, амбассадоров ассоциации «Детский контроль» при участии председателя Детского Жюри и взрослых экспертов.

С 12 октября по 14 октября в фойе Дворца была развёрнута выставка-реплика Киностудии «Ленфильм «Жизнь-Кино», посвященная жизни и творчеству классика отечественного кино кинорежиссера Виталия Мельникова.

12 октября состоялось торжественное открытие Кинофестиваля с участием почётных гостей, известных артистов и исполнителей. Фестиваль открыл симфонический оркестр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи под руководством М.С. Голикова, мужской хор Христорождественского подворья Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря, молодежные танцевальные коллективы.

13 октября – состоялась творческая встреча с российским актёром театра, кино и телевидения Сергеем Перегудовым, премьерный показ фильма «Крест» и обсуждение фильма с режиссером Сергеем Дебижевым.



Гости и участники Фестиваля приняли участие в Праздничной Литургии «Покров Пресвятой Богородицы» в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре и переносе Тихвинской Иконы Божией Матери в Покровский Храм;

Кинофестиваль завершила Праздничная Церемония награждения победителей во Дворце культуры им. Н.А.Римского-Корсакова с участием Архиерейского Хора Тихвинской Епархии, лауреат международных и всероссийских конкурсов, петербургский солист Эдуард Хиль (младший) и известный петербургский духовой оркестр «Олимпик Брасс».

В 2024 г. на Фестиваль поступило 249 заявок на участие из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья, в короткий лист вошло 57 работ, победителями стали 24 участника. Мероприятия Кинофестиваля посетило свыше 3 тысяч человек, в интернете размещены трансляции, а также фоторепортажи основных ключевых событий.

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Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московского Патриархата Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира» при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».

Партнёры фестиваля:

Союз Кинематографистов России

Киностудия Ленфильм

Императорский Фарфоровый завод

Группа компаний «Интерсервис»

Президентская Библиотека им. Б.Н.Ельцина

Высшая школа режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга

Ассоциация «Детский контроль»,

Библиотека «Тэффи»

Духовно-просветительский центр «Воскресение»

Школа искусств и телевидения «Лантан»

Информационный партнер «ИМА-пресс»

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Президентский Фонд культурных инициатив @pfci.grants.



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